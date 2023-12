Musical Bar celebra sucessos do Teatro Musical em 2023 no Blue Note

No dia 10 de dezembro, a partir das 19h, acontece a terceira e última edição de 2023 do projeto Musical Bar SP, show voltado a apreciadores e amantes do teatro musical. Nesta edição, as apresentações acontecem na consagrada casa de eventos paulista, Blue Note SP (Avenida Paulista, 2073, 2º andar, Consolação), e os ingressos já estão à venda pelo site da Eventim.

Estruturada com oito vocais que revezam entre si no palco, a apresentação celebra os maiores sucessos do teatro musical em 2023. Performances e musicais indicados à grandes premiações, como Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital (DID), constam no setlist do evento, que terá line-up composto por grandes nomes do teatro musical, como: Amanda Doring, Analu Pimenta, Bruna Pazinato, Daniel Haidar, Giulia Nadruz, Gui Leal, Rodrigo Garcia e Vânia Canto.

Localizado no Conjunto Nacional e com vista privilegiada da Avenida Paulista, o Blue Note São Paulo traz os ares de Nova York para a capital paulista, em um ambiente intimista, com mais de 300 lugares para que os aficionados pela música de excelência assistam a apresentação no conforto e tranquilidade.

Além dos grandes artistas que se apresentam na noite, quem for ao local pode consumir, ainda, da gastronomia ímpar, comum cardápio inspirado nos anos 70’s, assinado pela chef Daniela França, e uma alta coquetelaria com drinks clássicos, personalizados e de alto padrão, assinados pelo mestre Derivan, que proporciona experiência inigualável aos fãs da boa música.

Os ingressos custam a partir de R$ 50.

SERVIÇO

Data: 10/12/2023

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Horário: 19h | Abertura da casa: 19h

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores

legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e

Segurança Pública.

O Musical Bar, a Eventim e o Blue Note não se responsabilizam por compras efetuadas

em canais não oficiais.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em https://www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

FUNCIONAMENTO: Térreo — das 10h às 18h (seg a sáb)

2º andar — das 18h às 23h (apenas em dias de show)