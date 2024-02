Musical Bar celebra o carnaval neste domingo (18)

Prepare o abadá, o glitter e a fantasia e venha curtir a primeira edição de 2024 do Musical Bar – especial de Carnaval. O show acontece no domingo (18 de fevereiro), das 19h às 23h, e os ingressos já estão à venda no site da Sympla, a partir de R$ 55.

Inédito em São Paulo, o evento entra no circuito paulistano de Carnaval e promete agitar a pista da Jai Club (rua Vergueiro, 2676 – Vila Mariana – SP), com a mistura da sonoridade carnavalesca e os principais sucessos do teatro musical em versões totalmente repaginadas, com muito batuque e samba no pé.

Entre os nomes já confirmados para a noite estão: a atriz e cantora Bel Lima, responsável por protagonizar a série musical da Globoplay “Vicky e a Musa”; a atriz e cantora Letícia Soares, vencedora dos Prêmios APTR, Cesgranrio de Teatro, Bibi Ferreira, Botequim Cultural e Destaques Musical.Rio como Melhor Atriz por seus trabalhos em “A Cor Púrpura” e “Marrom, o Musical”, e Bruno Boer, ator que protagonizou a série “O Coro – Sucesso, aqui vou eu”, de Miguel Falabella, para a Disney Plus.

Também estão no line-up o ator e cantor paulista, Gabriel Vicente, que encenou mais de 15 produções, entre elas: “Cartola – O Mundo é um Moinho”, “A Cor Púrpura”, “Mundaréu de Mim” e “A Pequena Sereia”; a atriz, cantora e compositora Amanda Doring, que integrou os elencos de “Chacrinha”, “Wicked” como Nessarose u/s, “80 doc – A década do vale tudo”; e a atriz e cantora Bia Castro, que integrou elenco em: “Homem de La Mancha”, “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”, Evita – Open Air”, e “Wicked”, como Elphaba u/s.

Venha curtir essa noite com a gente!

CLASSIFICAÇÃO: 18 ANOS. MENORES DE IDADE SOMENTE ACOMPANHADOS DE RESPONSÁVEIS

SERVIÇO:

Musical Bar – ESPECIAL CARNAVAL

Quando: Domingo, 18 de fevereiro

Horário: a partir das 19h

Ingressos: a partir de R$ 55 a venda na plataforma Sympla

Link: https://www.sympla.com.br/musical-bar—especial-carnaval__2315913

Local: Jai Club – rua Vergueiro, 2676 – Vila Mariana – SP

Produção: Xodó Comunicação & Design