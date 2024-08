Musical Bar aposta em espetáculo com inversão de papéis

Em comemoração a um ano de projeto, o Musical Bar chega à sua 7ª edição com o maior show de sua trajetória até então: o ‘Musical Bar do Avesso’. A apresentação acontece no Teatro Gamaro (R. Dr. Almeida Lima, 1176 – Mooca, São Paulo), no feriado de 7 de setembro (sábado), a partir das 18h – com experiências no foyer, seguido do show.

Ao todo, mais de 10 artistas subirão ao palco com a proposta de inversão de papéis em uma apresentação exclusiva, inspirada no evento internacional “Broadway Backwards”, além de números especiais que serão apresentados ao longo do evento para enriquecer ainda mais a experiência dos espectadores.

Já pensou assistir a um número de Meninas Malvadas protagonizado por um homem ou uma criança? E o papel de Evan, de Dear Evan Hansen, interpretado por uma mulher? Quem for ao evento poderá conferir mais de 20 números, incluindo sucessos da Broadway e produções nacionais, além de versões populares brasileiras apresentadas por grandes nomes do teatro musical.

Uma das principais novidades para esta edição é que, além dos tradicionais números apresentados por artistas consagrados do meio musical, haverá também a participação de artistas mais jovens e crianças, além de um ensemble que acompanhará as performances com números de dança.

PERFORMERS

Entre os nomes já confirmados no line up: o ator e músico George Sauma, vencedor do Prêmio Bibi Ferreira como melhor ator coadjuvante com o musical “Alguma Coisa Podre”, e na televisão conhecido por interpretar o personagem ‘Tatalo’, em “Toma Lá, Dá Cá” (Rede Globo); a atriz Bruna Guerin, que foi duplamente vencedora do Bibi Ferreira como Melhor Atriz pelos musicais “Once” e “Urinal, o Musical”; e Dennis Pinheiro, conhecido por atuar em musicais como “Sweeney Todd”, “Cabaret dos Bichos”, “Chaves – Um Tributo Musical” e “A Cor Púrpura”.

Também constam na lista confirmados, a atriz e cantora Ana Luiza Ferreira, que protagonizou recentemente o musical “Beetlejuice”, como Lydia Deetz; a atriz Luísa Moribe, de apenas 12 anos, que protagonizou musicais como Anastasia, Matilda e O Rei Leão; e Maria Clara Rosis, atriz, cantora e dubladora que iniciou carreira aos 6 anos com passagem em musicais como “Annie”, “Escola do Rock” e “Túnel do Amor”.

Conhecido por atuar como Timão em “O Rei Leão”, e como Linguado em “A Pequena Sereia”, o ator Lucas Cândido também é nome confirmado no line up desta edição do Musical Bar, junto da atriz, cantora, produtora e bailarina, Gabi Camisotti, o ator e cantor Cleomacio Inácio e o ator, cantor e modelo, Luan Carvalho, que atualmente está em cartaz com o grande musical da Broadway, “Priscilla, a rainha do deserto”, dando vida a drag queen, Miss Cassie.

INGRESSOS

Os ingressos já estão à venda pelo Sympla Bileto e custam a partir de R$ 40, com setores que variam entre plateia, mezanino 1 e mezanino 2. A classificação indicativa é livre. Venda de bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos. Clique aqui para comprar seu ingresso.

ENTRADA SOCIAL

Em caráter social, pela segunda vez consecutiva, o Musical Bar apoia uma organização não governamental com o intuito de trazer maior visibilidade ao trabalho prestado à sociedade sem fins lucrativos.

Na primeira edição, a organização beneficiada foi a Casa Neon Cunha – um espaço de acolhimento da população LGBT -, que recebeu a doação de mais de 60 kg de alimentos não perecíveis frutos do ingresso social promovido pelo Musical Bar.

Desta vez, a organização assistida será a ONG Moradores de Rua e Seus Cães, projeto social que desde 2015 promove ações de amor, respeito e dignidade ao cão e seu tutor na condição de morador de rua.

Quem adquirir o “Ingresso Social” garante valor de meia-entrada no ingresso mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração (sem ser a granel).

A idealização do projeto é da Xodó, com direção musical de Rodrigo Bartsch.

SERVIÇO: Musical Bar do Avesso

@musicalbarsp

Quando: 7 de setembro (sábado)

Horário: a partir das 18h

Local: Teatro Gamaro – Rua Dr. Almeida Lima, 1176 – Mooca, São Paulo – SP, 03164-000.

Ingressos: Sympla Bileto (clique aqui)

Realização: Xodó Comunicação @xodocomunicacao