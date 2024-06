Música nas férias: programação do Parque Ibirapuera contará com apresentações de MPB gratuitas em julho

A busca por entretenimento aumenta com a chegada de julho. O mês marca o período das férias escolares, quando muitas famílias buscam por atividades de lazer ao ar livre. O Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, ajuda quem já está se programando, com uma série de shows gratuitos nas manhãs de sábado. O projeto Música no Parque, realizado pela Escola de Música do Parque Ibirapuera (EMPI), junto com o diretor artístico, Nailor Proveta, caprichou no repertório de apresentações musicais e criou uma agenda com muita MPB para quem visitar o palco Arena da Marquise em julho. Veja abaixo o cronograma completo:

Grupo Acerta o Passo

Data: 6 de julho

Horário: 11h30

Descrição: homenagem a Pixinguinha, um dos mais importantes músicos do cenário brasileiro, que teve papel fundamental na definição da forma musical do choro e na expansão dos horizontes sonoros conhecidos até o início do século XX.

Artistas: Gustavo Mendes e Guilherme Pocker, violonistas; Wallace Cavallari, clarinetista; Fred Zannata, saxofonista; Paulo Prando, pandeirista, e Liw Ferreira, cavaquinista.

Grupo Minha Gente

Data: 13 de julho

Horário: 11h30

Descrição: apresentação para celebrar, perpetuar e preservar a existência do choro, estilo musical considerado patrimônio cultural brasileiro, devido à sua representatividade na cultura e história do País.

Artistas: Nailor Proveta, maestro e clarinetista; Beatriz Pacheco e Wellington Martins, saxofonistas; Tahyna Oliveira, flautista; Valber de Oliveira, trombonista; Vanessa Larissa, trompetista; Rogério Clementino, baixista; Liw Ferreira, violonista; Glauber Seixas, cavaquinista; Matheus Marinho, baterista, e Pedro Teixeira, percussionista.

Grupo Nova Morada e Velha Guarda Municipal do Tatuapé

Data: 20 de julho

Horário: 11h30

Descrição: espetáculo com arranjos exclusivos de canções feitas por compositores renomados da MPB, como Cartola, Paulo Vanzolini, Candeia, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, entre outros.

Artistas: Danilo Rocha e Leonardo Brandão, saxofonistas; Everton Martins, trombonista; Luan Charles, trompetista; Glauber Seixas, cavaquinhista; Guilherme Pocker e Larissa Alves, baixistas; Lucas Alakofá, pandeirista; Paulo Prando, surdista; Pedro Teixeira, percussionista que toca tamborim, e Vinicius Teixeira, baterista.

Convidados: 18 integrantes da Velha Guarda Municipal do Tatuapé.

Furiosa Portátil

Data: 27 de julho

Horário: 11h30

Descrição: um dos grupos performáticos da Escola de Música do Parque Ibirapuera, a Furiosa Portátil fará uma apresentação que marca o retorno das aulas do 2º semestre de 2024, além de celebrar a abertura de comemorações dos 70 anos do Parque Ibirapuera. O show contemplará músicas como ‘Mundo Melhor’, de Pixinguinha e Vinicius de Moraes, ‘Suíte do Pescador, de Dorival Caymmi, além de outros clássicos nacionais.

Artistas: Guilherme Maranhão, flautista; Wallace Cavallari e Isabele Silveira, clarinetistas; Frederico Zanatta, saxofonista; Vanessa Larissa, trompetista; Valber de Oliveira e Ian Arruda, trombonistas; Rogério Clementino, baixista; Ellen Arruda, guitarrista; Lucas Alakofá e Paulo Prando, percussionistas; Guilherme Pocker, violonista, e Cauê Valverde, acordeonista.