Música e literatura celebram Mês da Mulher neste fim de semana no Cine Carlos Gomes

Nesta sexta feira (15) tem início a programação do último final de semana do projeto Mulheres Em Cantadas, que traz o lançamento de livros de cinco escritoras de Santo André dos mais variados estilos, por meio do projeto Sacadas Literárias, e apresentações musicais como a do grupo o Solaris Vocal e a Roda de Choro Delas, além do bloco Mulheres do ABC.

O projeto Sacada Literárias é uma iniciativa realizada pela Secretaria de Cultura que lança livros de escritores da cidade e contará com uma edição especial no Mês da Mulher, dentro da programação do Mulheres Em Cantadas.

Na sexta-feira, a partir das 18h, quatro autoras estão presentes apresentando suas obras. Thina Curtis, andreense, mãe, avó, poeta, quadrinista, roteirista, arte-educadora, palestrante e produtora cultural, referência nacional e internacional nos fanzines, lança a obra ‘BraZineira’s. A publicação contém 36 relatos de mulheres que atuam em várias expressões artísticas no universo zineiro.

Já a autora Benedita Lopes – andreense, negra de pai e mãe, filha de Belchior dos Reis Lopes e Josefina Maria de Jesus Lopes – lança o livro solo ‘Porções para se acordar presente’. Escrito por Benedita durante o confinamento imposto pela Covid-19, foi a forma que a autora encontrou para manter sua própria sanidade/humanidade e de espalhar poesias que têm um quê de oração.

Sonia Nabarrete lançará a coletânea ‘Amor em qualquer tempo’, com poemas publicados pela Editora Feminas. O livro é carregado de erotismo e bom humor, que são marcas da autora.

A escritora Amanda Bertoncini lança o livro ‘A Velha Senhora’. A obra traz a história de Afonsina, uma senhora de 81 anos que fica viúva após 67 anos de casamento e, em vez de ficar triste, tem um sentimento de vazio e de liberdade. A neta Vitória tenta apoiá-la, mesmo não entendendo os reais motivos para isso. Juntas, elas trilham um caminho de conflitos e encontros.

O projeto Sacadas Literárias continua no sábado (16), às 14h, com o lançamento da obra da escritora Paola Zanei. Seu livro ‘Poemas para Queimar Certezas’ traz 123 poemas sobre temas como o desejo, o amor, o desencontro, a maturidade, a feminilidade, o peso do cotidiano, a rotina e a superação.

O nome vem do hábito da autora de fazer questionamentos sobre a vida em suas criações e, ao perguntar a si mesma sobre as questões humanas, coloca a questão na cabeça do leitor também, incentivando-o a olhar para si mesmo e, muitas vezes, encontrar identificação.

Nascida em Santo André, Paola é formada em comunicação desde 1994 pela Universidade Metodista. A escritora atua há cerca de 30 anos no jornalismo, sendo a maior parte do tempo como assessora de imprensa.

Música – Como parte do projeto Mulheres Em Cantadas, o Cine Theatro Carlos Gomes recebe na sexta-feira, às 19h30, o Solaris Vocal, grupo formado por nove mulheres do ABC, estudantes oriundas de Santo André e São Bernardo do Campo. Elas mostrarão um repertório de compositores alternativos como Tom Zé, Luiz Tatit, Mestre Ambrósio, entre outros.

Na sequência, às 20h30, é hora de Roda de Choro Delas. Laura Santos, musicista, natural da cidade de São Bernardo do Campo, vem realizando diversos trabalhos na música e principalmente no choro com mulheres. Traz um repertório que homenageia grandes nomes da música brasileira, como Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim e Sivuca.

O Bloco Mulheres do ABC chega ao Carlos Gomes no sábado, às 11h, fechando a programação musical. Trata-se de um bloco carnavalesco fundado em 2018 que tem, sobretudo, mulheres como referências políticas e artísticas.

O bloco se organiza de maneira independente e coletiva promovendo ações de apoio e empoderamento, rodas de conversa, apresentações musicais e oficinas percussivas inspiradas na musicalidade de ritmos e de manifestações culturais afro-indígena brasileiras como o maracatu de baque virado, funk, samba de coco, afoxé, ciranda, entre outros.

A apresentação traz como tema “Nosso baque é pela vida das mulheres”, mencionando o aumento vertiginoso da violência doméstica contra as mulheres na região.

Serviço

Sacadas Literárias | Mulheres Em Cantadas

Datas: 15/3 (sexta-feira), a partir das 18h; 16/3 (sábado), a partir das 14h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada gratuita