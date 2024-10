Música e Diálogo no Palco: Morgana Moreno fecha a temporada de 2024

O projeto Música e Diálogo no Palco, realizado mensalmente no Sesc Santo André, continua proporcionando uma experiência única de imersão na música instrumental brasileira, unindo apresentações musicais e diálogos. O objetivo é explorar profundamente a conexão entre os artistas e seus instrumentos, revelando ao público histórias e experiências pessoais que enriquecem cada nota tocada no palco.

Desde março, o projeto trouxe ao público uma diversidade de músicos e instrumentos. A percussionista Xeina Barros deu início às apresentações com sua abordagem única sobre o pandeiro, demonstrando sua relevância na música popular brasileira. Em abril, Alan Silva e o Regional Ginga Ligeira celebraram o choro e outros ritmos nacionais com um repertório inteiramente autoral. No mês seguinte, o clarinetista Caetano Brasil mergulhou no legado de Pixinguinha com o espetáculo “Pixinverso – Infinito Pixinguinha”, destacando uma nova leitura do choro com influências contemporâneas. Junho trouxe ao palco a saxofonista Suka Figueiredo, que apresentou sua mistura de influências afro-latinas e homenagens a grandes mestres da música instrumental. Allan Abbadia, trombonista e compositor, ocupou o palco em agosto com sua homenagem à musicalidade afro-atlântica, seguida pelo baixista Stefano Moliner e o trombonista Bocato em setembro, explorando o jazz e a música brasileira em um espetáculo marcado pela fusão de gêneros e improvisação.

No próximo show, o projeto recebe a flautista e compositora Morgana Moreno, que retoma seu quarteto após quase uma década. Ao lado de Filipe Moreno (baixo), Marcelo Rosário (violão) e Rafael Toledo (percussão), Morgana apresentará um repertório composto por músicas autorais e arranjos próprios. Sua performance reflete uma vasta gama de influências, que vai do choro à música erudita e ao jazz, criando uma sonoridade rica e sofisticada, fruto de sua extensa trajetória musical. Essa apresentação marca o encerramento da temporada 2024 do Música e Diálogo no Palco, que ao longo do ano proporcionou encontros memoráveis, onde o público teve a oportunidade de vivenciar a música instrumental de forma interativa e envolvente, ampliando o olhar sobre a diversidade e a profundidade da cena musical brasileira.

Programação:

Morgana Moreno

Flauta e quarteto

A flautista e compositora baiana Morgana Moreno retoma seu quarteto após quase 10 anos, juntamente com Filipe Moreno (baixo), Marcelo Rosário (violão) e Rafael Toledo (percussão). Músicas autorais e arranjos próprios formam o repertório que imprime uma sonoridade fruto do seu contato com diversos estilos musicais, como o choro, a música erudita e o jazz.



Dia 11/10, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André