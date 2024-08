Música de Asake com Ludmilla alcança TOP 15 do Spotify Charts na Nigéria  

Lançada globalmente nesta sexta-feira (9), a faixa ‘Whine’, do novo álbum do astro nigeriano de afrobeats Asake e que conta com a participação da Ludmilla, alcança o TOP 15 na Nigéria no Spotify Charts. Com isso, a brasileira atinge a posição 31 da lista de cantores mais ouvidos no país africano na plataforma.

Além disso, o hit foi considerado a melhor faixa do álbum ‘Lungu Boy’ pelo jornal The Guardian. A música em parceria com a brasileira possui trechos em inglês, iorubá e português. O álbum também traz outras colaborações de grandes nomes da música mundial, como Travis Scott, Wizkid, Stormzy e Central Cee.