Música, arte e gastronomia em destaque no Sampa Cat Fest

Nos dias 8 e 9 de junho (sábado e domingo), apaixonados por gatos têm um encontro marcado no Beco do Batman, da Vila Madalena, na primeira edição do Sampa Cat Fest, festival que mixa saúde pública, bem estar animal, arte, música, gastronomia, aulas de catyoga, painéis, entre outras atividades com a temática felina.

Promovido pela Vou de Nekô – um aplicativo de comida asiática que também organiza o NekoFest e o AuroraFest – em parceria com a Ziv Gallery, o evento deve atrair 30 mil pessoas, tamanha a popularidade do tema.

Entre as atrações musicais, no sábado (8/6), a animação começa com o DJ Pauluk, que tocará sucessos das baladas de Tóquio dos anos 70 e 80, além de rock nacional e internacional com Harada & Scabin. Presença também de Juliana Hooper, com seu repertório recheado de soul e blues. E, das 15h40 às 16h, Haikaa Yamamoto vai cantar pop autoral, incluindo uma canção que fez sobre gatos.

Ainda na programação musical, destaca-se a presença (das 13h às 14h do dia 9/6) da cantora Maria Preu, a “fadinha da voz doce”, com releituras de canções clássicas do cenário da música brasileira, estrangeira e autorais. Também no domingo, a Academia de Bateria de Rua levará animação pro Beco do Batman com muito samba, axé e vários sucessos do Carnaval de Rua. Além disso, haverá saxofonista, e apresentação distinta ao som de shamissen e taiko, instrumentos tradicionais japoneses.

Arte & Gastronomia – O evento também contará com uma exposição de obras exclusivas de 12 artistas e suas CatArts, expostas Ziv Gallery, com temática de gatos. Cinthia Saty, Lygia Pires, Kleverson Mariano, Marmota vs Milky, Ots e Camila Gondo estão entre os artistas selecionados para criar pinturas que homenageiam e destacam os felinos, cada um em seu estilo único. Confirmada também as presenças de Luciano Ogura, com arte em xilogravura de gatos, e Ikinnayo, com máscaras de gatos no estilo japonês.

No tocante à gastronomia, com curadoria da equipe do Vou de Nekô, estarão presentes estabelecimentos renomados como Thai e San, PandaYa, Omonah, Hidden by 2nd Floor, Nanaya, Chest of Wonders Maid, by Kim Confeitaria, Ícone Asiático, cerveja Prius, entre outros.

Serviço

Sampa Cat Fest

Data: 8 e 9 de junho (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 19h

Local: Beco do Batman – R. Medeiros de Albuquerque – Pinheiros

Entrada: Gratuita

Instagram: www.instagram.com/nekofest_oficial

Programação completa:

08/06 | Sábado



Ponto A

Rua Medeiros de Albuquerque

9h às 16h – Vacinação antirrábica de cães e gatos antirrábica em parceria com a Vigilância Ambiental Lapa Pinheiros

11h – Abertura oficial

11h às 11h30 – DJ Pauluk

11h30 às 12h30 –

12h30 às 13h – DJ Pauluk – Tokio anos 70 e 80

13h às 13h50 – Harada & Scabin – rock nacional e internacional

14h às 14h50 – Tama Negi – Shamissen e Taiko

14h50 às 15h40 – Harada & Scabin – rock nacional e internacional

16h00 às 16h30 Haikaa Yamamoto – pop autoral

16h30 às 18h30 – Juliane Hooper – soul e blues

18h30 às 19h30 – DJ Pauluk



Ponto B

Rua Gonçalo Afonso, s/n – portão azul

11 às 18h – Adoção com House of Cats (gatinhos de SP e RS) *lugar fechado, coberto, controle de som, temperatura e acesso.

Talks:

13h às 13h45 – Condições clínicas

15h15 às 16h – Nutrição felina

16h às 17h: O Poder Curativo dos Gatinhos

Oficinas

11h às 11h50 – CatYoga

14h às 15h – Oficina de arte, customização de máscara com o artista Kleverson Maariano

16h às 18h – Oficina de mangá



Ponto C

Galeria ZIV – R. Gonçalo Afonso, 119

11h às 19h – Exposição 12 Gatos – 12 artistas expressando sua arte e visão felina





09/06 | Domingo



Ponto A

Rua Medeiros de Albuquerque

11h às 12h – DJ

12h às 13h – Saxofonista

13h às 14h – Maria Preu

14h15 às 15h – Mattyan まっちゃん – shamissen

15h às 16h – Bateria de Rua

16h às 16h30 – Concurso de Fantasia de Gatos/Felinos

16h30 às 19h – DJ



Ponto B

Rua Gonçalo Afonso, s/n – portão azul

11h às 18h – Adoção com House of Cats (gatinhos de SP e RS) *lugar fechado, coberto, controle de som, temperatura e acesso.

Talks

13h às 13h45 – Sinais corporais/comportamentais

14h às 14h45 – Como encontrar gatos perdidos

15h às 15h45 – Adoção responsável

16h às 16h45 – Gatinhos paraplégicos: como cuidar

Oficinas

11h às 11h50 – CatYoga

15h às 17h00 – Oficina de Origami com a professora Thais Kato



Ponto C

Galeria ZIV – R. Gonçalo Afonso, 119

11h às 19h – Exposição 12 Gatos – 12 artistas expressando sua arte e visão felina