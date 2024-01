Museus trazem agenda carnavalesca para diversos públicos

Os Museus Casa Mário de Andrade, Casa Guilherme de Almeida e Casa das Rosas estão em clima de folia e prepararam uma programação de Carnaval que inclui oficinas, rodas de conversa e apresentação musical. Os links de inscrição estão disponíveis no final do texto. Fique por dentro!

As instituições são da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e gerenciadas pela Poiesis

Entre os destaques das atividades está o grupo de estudos Raça, mestiçagem e nação em Mário de Andrade, que dialoga com o samba-enredo deste ano da escola paulistana e atual campeã, Mocidade Alegre. A Morada do Samba homenageará Mário de Andrade no Carnaval 2024, trazendo as viagens que o modernista realizou pelo Brasil com o objetivo de desvendar este país e conhecer o que seria “o povo brasileiro”. Mais detalhes do samba-enredo estão disponíveis neste link.

Casa Mário de Andrade

A Casa Mário de Andrade realizará no dia 9 de fevereiro, das 14h às 15h30, a oficina Bloquinho do Mário, guiada pelas educadoras Carô Luvisotto e Irlani Carvalho. A atividade aproveita o clima carnavalesco para convidar os participantes a criarem balangandãs e ganzás e exibirem os materiais criados em um cortejo pelo jardim da Casa das Rosas (Av. Paulista, 37) ao som de músicas da época de Mário de Andrade.

O Museu traz ainda em fevereiro o grupo de estudos Raça, mestiçagem e nação em Mário de Andrade, com os pesquisadores Angela Grillo, Edmilson de Almeida Pereira, Lígia Ferreira e convidados. Serão cinco encontros às quintas-feiras, nos dias 1, 8, 22 e 29 de fevereiro e 7 março, das 19h às 21h, a fim de debater sobre raça e miscigenação a partir das obras de Mário de Andrade — temas que foram centrais na virada nacionalista do movimento modernista, marcada pela grande viagem a Minas Gerais, que completa 100 anos em 2024.

E finalizando as atividades carnavalescas da Casa Mário de Andrade, no dia 24 de fevereiro, das 17h às 19h, haverá a apresentação musical Mário de Andrade – Eu sou trezentos, por Canto Livro — projeto que une música e literatura com o intuito de incentivar a leitura para todas as idades.

Casa Guilherme de Almeida

O Núcleo de Ação Educativa da Casa Guilherme de Almeida preparou para fevereiro a oficina Carimbos com Folhas, realizada no dia 16, das 16h às 17h30. A atividade convida os participantes a experimentarem a criação de carimbos naturais e impressão de texturas variadas, a partir de folhas coletadas durante um passeio pelo quintal do Museu e entorno. Esta oficina tem como objetivo refletir sobre patrimônio natural urbano e o impacto das mudanças climáticas na cidade.

Casa das Rosas

O Museu Casa das Rosas também terá atividades voltadas ao Carnaval. No dia 17 de fevereiro, das 17h às 19h acontece o bate-papo Saracura/ Vai-Vai: Memória Negra no Bixiga. A conversa guiada pelos pesquisadores e ativistas Gisele Brito e José Adão de Oliveira abordará a situação atual do movimento que busca garantir o direito à memória negra no Bixiga. A atividade também traz questões sobre a preservação do patrimônio material e imaterial do território do Saracura e sua relação com a cidade diante das transformações e as consequências da gentrificação — processo de transformação de áreas urbanas que leva ao encarecimento do custo de vida e aprofunda a desigualdade socioespacial nas cidades.

Acompanhe a agenda completa no site de cada instituição: Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas