Museus paulistanos abrem espaço para performances durante o mês de dezembro

Neste fim de ano, a cidade de São Paulo será palco de três performances gratuitas de Renan Marcondes, artista contemporâneo que coloca o corpo e seus limites no centro de sua pesquisa. Em seus trabalhos, Renan aborda temas como presença, eficácia, finitude e desempenho ao explorar o corpo em situações extremas ou absurdas. Marcondes é um jovem expoente da performance, linguagem das artes visuais que é relacionada com a dança e o teatro e envolve a realização de uma ação específica em um lugar e tempo determinados, criando eventos únicos e efêmeros.

As performances acontecem entre os dias 7 e 15 de dezembro, em diferentes espaços culturais da cidade, uma oportunidade de vivenciar os projetos de longa duração que caracterizam o trabalho do artista. Confira a seguir a agenda das performances:

Em Que por vencedor ninguém te reconheça, que será apresentada em 13 de dezembro no Paço das Artes, Renan Marcondes movimenta constantemente seis blocos de madeira com os números 1, 2 e 3 para reconfigurar a estrutura de um pódio, transformando-o em escadas, camas, torres e outras formas. Nesse contexto, o artista transforma o pódio, um objeto de diferenciação e status, em zonas de repouso e descanso, questionando os conceitos contemporâneos de sucesso.

No sábado, 14 de dezembro, é a vez da Pina Contemporânea receber Uma árvore tombada se mede melhor, que parte da pergunta “O que descobrimos de um corpo quando ele já não é mais visível?” para convidar o público a uma performance contemplativa sobre a morte e a fragilidade do corpo. A pesquisa se iniciou com a morte da mãe do artista em 2017, e se intensificou com a perda de sua avó, no início do ano. Os performers, entre eles Danielli Mendes, Rafael Carrion e o próprio Renan, aderem ripas de madeira e flores de cemitério a seus corpos, criando uma proteção material e vegetal que remete ao luto e à memória. Marcondes propõe uma reflexão sobre a morte não como algo distante, mas como parte do ciclo natural da vida, uma presença que deve ser observada com mais atenção e reflexão. Com duração de quatro horas, a performance não possui início, fim ou clímax, sendo uma experiência contínua que busca provocar a introspecção e presença do observador.

Já em Coro dos esperançosos, que será apresentado no SESC Avenida Paulista nos dias 7, 8, 14 e 15 de dezembro, Renan cria e dirige, em parceria com Carolina Callegaro e a Cia. de Teatro Acidental, uma performance coletiva onde um grupo de pessoas busca apoio constante para seus corpos. Entre a exaustão, o esgotamento e a inércia, os performers parecem estar a ponto de desistir, mas mesmo assim continuam em um jogo sem sentido ou regras claras. Aos poucos, roupas, objetos e corpos servem como pontos de tensão e aproximação de um sistema desesperado para se manter junto, que vai se ampliando e ganhando uma escala ao mesmo tempo monumental e precária. A performance é inspirada no filme A noite dos desesperados (1969), que retrata as maratonas de dança dos anos 1930 durante A Grande Depressão.

Que por vencedor ninguém te reconheça

Data: 13 de dezembro

Local: Paço das Artes

Endereço: R. Dr. Albuquerque Lins, 1345 – Higienópolis, São Paulo – SP

Horário: 16h às 18h

Uma árvore tombada se mede melhor

Data: 14 de dezembro

Local: Pina Contemporânea – Pinacoteca do Estado de São Paulo

Endereço: Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo – SP

Horário: 11h às 13h

Coro dos esperançosos

Datas: 7, 8, 14 e 15 de dezembro

Local: Boulevard ao lado do SESC Avenida Paulista

Endereço: Avenida Paulista, 119 – Bela vista, São Paulo – SP

Horário: 15h