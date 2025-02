Museus-Casas de São Paulo celebram as mulheres

A Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, trazem em março uma programação que enaltece e reflete sobre a pluralidade das experiências femininas nas mais diversas frentes, seja nas artes e cultura, seja na política.

Entre os destaques estão mais uma edição do Ciclo A Cidade das Mulheres na Casa das Rosas sobre os desafios e conquistas das mulheres na capital paulista; uma formação que abordará a trajetória e produções das artistas do modernismo brasileiro na Casa Guilherme de Almeida; e uma visita temática na Casa Mário de Andrade pensando na presença feminina negra na ancestralidade do poeta.

Casa das Rosas

A “Cidade das Mulheres” será o tema da nova edição do Ciclo na Casa das Rosas. Entre os dias 8 e 9 de março, o espaço se transformará em um ponto de encontro para a troca de vivências que abordarão os desafios e conquistas de mulheres em diversas esferas da vida urbana.

“Quem foram as mulheres que habitaram a Casa das Rosas?”, será a pergunta que a visita educativa “Mulheres na Casa das Rosas” pretende responder no dia 8/3, a partir das 11h, enfatizando as diferentes condições de vida, os espaços domésticos utilizados e o papel delas na elaboração e manutenção da memória da família e de seus trabalhadores.

No mesmo dia, a partir das 14h, a roda de conversa “Mulheres e narrativas urbanas”, com a Fósforo Editora, além da artista plástica e escritora Edith Derdyk e da escritora e jornalista Adriana Ferreira, abordará a obra “Flâneuse: mulheres que caminham pela cidade em Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres” de Lauren Elkin, a fim de ampliar o debate sobre como a cidade é um espaço de transformação para as mulheres, explorando a intersecção entre literatura, arte e vida urbana.

No dia 9 de março, a partir das 14h, a roda de conversa “Experiências femininas na cidade” reunirá mulheres de diferentes territórios, trajetórias e identidades para discutir a diversidade de experiências no contexto urbano de São Paulo.

Neste bate-papo estarão presentes as representantes dos coletivos Tem Sentimento, Warmis e Ocupação Penha Pietras, Thais Cristina dos Santos, Jobana Moya e Gabi Feliciano respectivamente, e será mediado por Tatiana Waldman, Mestra e Doutora em Direitos Humanos pela USP.

Fechando a programação do mês, no dia 22, a partir das 15h, a Casa convida a todos para a roda de conversa mediada pela editora Todavia “Destino” feminino: escolhas e imposições com a autora do livro “Cantagalo” Fernanda Teixeira Ribeiro, ex-aluna do CLIPE em 2019 e vencedora do Prêmio UCCLA-Lisboa de Revelação Literária em Portugal em 2024.

Casa Guilherme de Almeida

No dia 8 de março, a partir das 11h, o Núcleo de Ação Educativa do Museu-Casa realizará a oficina “A palavra pintada de Pagu: cartas com alma e arte”, onde algumas de suas facetas, enquanto mulher no século XX no Brasil, serão abordadas em uma breve biografia.

Após a leitura de uma carta escrita por Oswald de Andrade para Guilherme de Almeida, cuja ilustração do verso foi feita por Pagu, o público será convidado a também escrever uma carta para alguma mulher importante, posteriormente trocadas entre si para complementar o conteúdo por meio de outra intervenção artística.

Na formação online “Entre o visível e o invisibilizado: a arte das mulheres modernistas”, será explorada a trajetória e produções de artistas conhecidas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, bem como de artistas que tiveram papéis importantes no movimento, mas foram ofuscadas, entre elas Regina Gomide Graz e Zina Aita, destacando uma nova perspectiva sobre o modernismo brasileiro e a importância das mulheres na formação da arte nacional.

Serão três encontros nos dias 12, 19 e 27 de março, a partir das 19h, ministrados por Bruna Fernanda, pesquisadora, mestre em Filosofia, curadora e educadora, Michele Petry, historiadora e pós-doutora na Divisão de Pesquisa em Arte, Teoria e Crítica no Museu de Arte Contemporânea da USP, e Somnia Carvalho, doutora em Estética pela USP, com tese sobre a pintura de Anita Malfatti.

No dia 29/3, a partir das 15h, o Núcleo de Ação Educativa convida a todos para o “Mulheres modernistas no acervo Casa Guilherme de Almeida”. Após uma visita ao acervo de Guilherme e Baby de Almeida totalmente focada nas artistas, haverá uma roda de conversa sobre essas mulheres, as quais tiveram marcantes atuações na Semana de 1922 e na revolução da arte moderna no Brasil, mesmo tendo sofrido tentativas de apagamento no decorrer dos anos.

Casa Mário de Andrade

A palestra que ocorrerá no dia 8 de março, às 15h, “O caderno de receitas de Tia Nhanhã e o ‘não caderno’ de Bastiana”, convida Viviane Aguiar, mestre em História Social pela USP e pesquisadora do pensamento de Mário de Andrade sobre a culinária brasileira, para dar destaque às mulheres que moraram e trabalharam na residência da rua Lopes Chaves no bairro da Barra Funda, onde o museu está localizado.

No dia 22 de março, a partir das 15h30, o público será convidado a refletir sobre a ancestralidade negra do escritor e o modo como a experiência do feminino negro está viva em sua morada e no território da Barra Funda na visita “Morada Sankofa: o feminino negro na casa, vida e obra de Mário de Andrade”. A atividade acionará a simbologia Adinkra Sankofa, presente nos portões da Casa e que representa o voltar às nossas origens e raízes.

Projeto Quintal

Neste mês, o Projeto Quintal também celebrará as mulheres das artes, sobretudo as modernistas.

Por meio de um circuito de vivências sensoriais no dia 8 de março, a partir das 10h30, crianças e seus responsáveis poderão explorar a Casa Mário de Andrade como um museu brincante, ao experimentar produções de mulheres modernistas a partir de brinquedos e objetos de sensibilização para a ludicidade e o fazer artístico.

E no dia 15 de março, a partir das 10h30, a biblioteca do Projeto na Casa Guilherme de Almeida terá como destaque obras escritas por mulheres ou com personagens femininas como protagonistas, a fim de estimular a leitura e a contação de histórias.

Serviço:

Programação Gratuita

Mês das mulheres nos Museus-Casas de São Paulo

Casa das Rosas

CICLO – A Cidade das Mulheres

Atividade 1 – Visita educativa “As mulheres da Casa das Rosas”

Com Núcleo Educativo

Sábado, 8 de março, das 11h às 12h

Local: museu

Classificação indicativa: livre

Retirada de senha por ordem de chegada

Informações no site

Rodas de conversa :

Atividade 2 – “Mulheres e narrativas urbanas”

Com Edith Derdyk e Adriana Ferreira

Sábado, 8 de março, das 14h às 16h

Local: Sala multiuso

Classificação indicativa: livre



Atividade 3 – “Experiências femininas na cidade”

Com Jobana Moya, Gabi Feliciano, Thais Cristina dos Santos e mediação de Tatiana Waldman

Domingo, 9 de março, das 14h às 16h

Local: Sala multiuso

Classificação indicativa: livre

Roda de conversa – “Destino” feminino: escolhas e imposições