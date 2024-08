Museu Republicano terá Sarau Musical em homenagem a Elias Lobo

O Centro de Estudos do Museu Republicano de Itu recebe neste sábado, dia 10 de agosto, a partir das 10h, um Sarau Musical em homenagem aos 190 anos de nascimento do maestro e compositor ituano Elias Lobo (1834 – 1901).

Com apresentações da soprano Laura Duarte e do pianista Daniel Guimarães, o público vai ter a chance de conferir peças para piano, modinhas, romances e lundus, além de uma ária para canto e coro e trechos da ópera A Noite de São João, programa que não é executado há mais de vinte anos em Itu.

Autor do “Hino Republicano de São Paulo”, que também será apresentado no evento, Elias Lobo fez os primeiros estudos e iniciou sua carreira musical em Itu. Viveu também no Rio de Janeiro, onde apresentou a primeira ópera brasileira em língua nacional (1860), Campinas e São Paulo.

A iniciativa conjunta da celebração é do Museu da Música – Itu, Coral Vozes de Itu, Academia Ituana de Letras e conta com o apoio do Instituto Cultural de Itu e do Museu Republicano Convenção de Itu, extensão do Museu Paulista da Universidade de São Paulo.

Serviço: Sarau Musical em homenagem aos 190 anos de nascimento do maestro Elias Lobo

Data: 10 de agosto de 2024

Horário: 10h

Local: Auditório do Centro de Estudos do Museu Republicano de Itu

Endereço: Rua Barão de Itaim, 140, Itu

Gratuito