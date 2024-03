Museu Republicano oferece ciclo de oficinas sobre azulejaria

Em comemoração ao mês da Convenção de Itu, o Museu Republicano vai realizar durante o mês de abril o ciclo de oficinas “Azulejaria: Técnicas e Histórias”. As oficinas abordarão a história da azulejaria portuguesa e contarão com atividades práticas de técnicas tradicionais de confecção de azulejos.

Ministradas pela arquiteta e ceramista Gisela Pedroso e mediadas por Aline Zanatta, do Serviço Educativo do Museu, as oficinas acontecerão nos dias 03, 10, 17 e 24 de abril, das 19h às 21h30. Para receber o certificado de participação, o inscrito deverá comparecer nas quatro oficinas.

Gratuitas, as inscrições para o público podem ser feitas até o dia 28 de março por meio do endereço eletrônico edu܂mrci@usp܂br. As vagas são limitadas!

Azulejaria do Museu

Erguido nas décadas iniciais do século XIX, o prédio do Museu Republicano passou por uma grande reforma em 1867, datando desse momento sua fachada azulejada. Já a azulejaria interna, com cenas representadas em seus painéis formando uma narrativa da história de Itu entrelaçada a momentos-chave da história nacional, foi criada e instalada apenas em 1940.

Sobre o Museu Republicano de Itu

O Museu Republicano de Itu está situado em um sobrado histórico onde se realizou, em 18 de abril de 1873, a Convenção Republicana de Itu, reunião de políticos e proprietários de fazendas de café para discutir as circunstâncias do país, marco originário da campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista.

O Museu é um importante ponto de referência para compreender a História e a Cultura Material da sociedade brasileira, com ênfase no período entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tendo como núcleo central de estudos o período de configuração do regime republicano no Brasil.

Além do movimento republicano e da primeira fase da República brasileira, trata também da história de Itu e região, com ênfase no século 19, destacando artistas ituanos desse período.