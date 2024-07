Museu Republicano inicia na próxima semana programação de férias

O Museu Republicano de Itu iniciará a sua programação de férias de julho na próxima terça-feira, dia 9. As ações educativas para os cinco dias de atividades (9, 14, 18 e 25) foram desenvolvidas a partir da nova exposição “Tarsila depois de Tarsila” (aberta ao público no dia 4 de julho), que apresenta 10 retratos produzidos pela artista Tarsila do Amaral (1886-1973) de homens que se destacaram nos cenários político e religioso do passado brasileiro, sobretudo o paulista, desde o século 18 até o início do século 20.

Aline Zanatta, responsável pelo Setor Educativo, conta que a participação é gratuita e que algumas atividades são voltadas para o público em geral, inclusive para as crianças acima de seis meses de vida. “Teremos uma oficina de pintura de retratos no nosso jardim, atividade com uso de fantoche, entre outras mediações educativas”, adianta Aline. Para participar da programação, os interessados devem se inscrever antecipadamente enviando mensagem para o e-mail edu.mrci@usp.br ou por telefone: (11) 4023-0240 – menu 3.

“Tarsila depois de Tarsila” – a nova exposição apresenta telas pintadas pela artista Tarsila do Amaral (1886-1973) entre os anos 1930 e 1940. As obras são os retratos de homens que atuaram no cenário político e religioso do passado brasileiro, com destaque para participantes da “Convenção de Itu”, que foram encomendados pelo então diretor do Museu Paulista, Afonso Taunay. A exposição ficará em cartaz até 30 de junho de 2025 e pode ser conferida gratuitamente de terça a domingo, das 10h às 17h.

A seguir, confira a programação completa das ações educativas para o mês de julho do Museu Republicano de Itu:

– Dias 09 e 14

Mediação Educativa: Tarsila depois de Tarsila.

Horário: 10h e 14h

Público: livre

– Dia 18

Oficina Educativa: A Cuca visita a exposição Tarsila depois de Tarsila.

O fantoche de papel da Cuca, lenda do folclore brasileiro e pintada por Tarsila em 1924, convida as crianças a conhecerem os retratos produzidos pela pintora sob encomenda do diretor do museu, Afonso Taunay. Após a visita à exposição, as crianças participam de uma oficina de pintura de retratos no jardim do museu.

Horário: 14h

Público: crianças de 6 meses a 3 anos

Número de vagas: 5

– Dia 25

Oficina Educativa: O Saci faz travessuras no museu.

As cores caipiras são apresentadas de forma lúdica às crianças pelo personagem do folclore brasileiro chamado Saci, responsável por organizar travessuras no jardim do museu que deverão ser desvendadas pelas crianças.

Horário: 14h

Público: infantil, a partir de 4 anos