Museu Republicano de Itu terá espetáculo e oficina educativa para crianças

O Museu Republicano de Itu recebe no próximo domingo, dia 18 de agosto, às 15h, o espetáculo “Dan – O que conta o arco-íris e outras histórias”, uma montagem protagonizada pela artista Marina Costa, inspirada em um conto da tradição afro-brasileira e voltada para o público infantil, especialmente crianças a partir dos 5 anos de idade.

Com entrada gratuita, classificação livre e recurso de acessibilidade em Libras, a história narra um desequilíbrio que ocorre no mundo por conta de uma desavença entre dois orixás, Olodumáre e Onilê. Representado em forma de arco-íris (esperança), o orixá Oxumarê é convocado para restabelecer a harmonia no universo.

“Uma das qualidades do arquétipo de Oxumarê é justamente a capacidade de transformar e reequilibrar o universo à sua volta”, diz Marina Costa, que é acompanhada em cena pelos músicos André Nascimento (cavaquinho) e Lucas Barel (percussão), responsáveis pela trilha sonora do espetáculo, composta por cantigas do cancioneiro infantil africano.

Marina diz que a peça ajuda as crianças a refletirem sobre o respeito aos princípios que organizam nossa comunidade e às lições que os mais velhos têm para ensinar no âmbito familiar, além de rememorar outros valores. “É o que chamamos de ancestralidade e oralidade. E mais: que esse rememorar e aprender podem ser feitos por meio da brincadeira e da música”, completa.

Após o encerramento do espetáculo, o público terá ainda a oportunidade de participar de uma oficina educativa, que será conduzida pela educadora Josiane Teixeira, da Oficina Barangandão. Durante a atividade, cada criança participante poderá construir um brinquedo de origem africana semelhante a um arco-íris.

“A oficina vem ampliar o momento lúdico da criança, que começou logo antes com a narração. Ou seja, possibilita que a criança materialize e brinque com a história que ela acabou de ouvir. Essa oportunidade aumenta a experiência artística e sensorial”, conclui Marina Costa.

Serviço

O quê: Espetáculo “Dan – O que conta o arco-íris”

Quando: Domingo (18/8), às 15h

Onde: Museu Republicano de Itu (R. Barão do Itaim, 67, Centro, em Itu/SP).

Quanto: Grátis

Informações: @docorpoaoconto

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre