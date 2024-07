Museu Republicano de Itu tem oficina educativa para crianças

Uma oficina educativa voltada especialmente para crianças a partir dos 4 anos de idade será realizada pelo Museu Republicano de Itu nesta quinta-feira, dia 25, como parte da programação especial para as férias de julho, desenvolvida pelo Setor Educativo a partir da nova exposição “Tarsila depois de Tarsila”.

Intitulada “O Saci faz travessuras no museu”, a oficina educativa será realizada no jardim da instituição, a partir das 14h. Durante a atividade, o personagem do folclore brasileiro vai apresentar de forma lúdica as cores caipiras às crianças, com muitas traquinagens e diversão garantida.

Para participar da atividade é necessário fazer inscrição prévia por e-mail [email protected] ou por telefone: (11) 4023-0240 – menu 3. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas!

“Tarsila depois de Tarsila” – a nova exposição apresenta telas pintadas pela artista Tarsila do Amaral (1886-1973) entre os anos 1930 e 1940. As obras são os retratos de homens que atuaram no cenário político e religioso do passado brasileiro, com destaque para participantes da “Convenção de Itu”, que foram encomendados pelo então diretor do Museu Paulista, Afonso Taunay. A exposição ficará em cartaz até 30 de junho de 2025 e pode ser conferida gratuitamente de terça a domingo, das 10h às 17h.

SERVIÇO – DIA 25

Oficina Educativa: O Saci faz travessuras no museu.

Horário: 14h

Público: infantil, a partir de 4 anos