Museu Republicano de Itu realiza exposição sobre obra do artista Jonas de Barros

Em comemoração ao aniversário de Itu, o Museu Republicano realiza um dia antes, em 1º de fevereiro, a abertura da exposição sobre o legado artístico de Jonas de Barros (1874-1939), um talentoso pintor, ilustrador e desenhista ituano. A exposição traz uma coleção de artigos de jornal, livros, ilustrações, telas, fotografias e documentos cartoriais que destacam as diversas facetas do artista.

A exposição será realizada em parceria estabelecida com a Irmandade do Lar Nossa Senhora da Candelária de Itu, que preserva retratos de autoria de Jonas de Barros.

O artista nasceu em Itu, filho do fazendeiro Abrahão Lincoln de Barros e de Maria Clarinha de Barros. Ao longo de sua vida, atuou como pintor de telas, de porcelanas e de cenários de peças teatrais, ilustrador de livros, desenhista a crayon e como funcionário da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo.

Em São Paulo, onde passou a maior parte da vida adulta, frequentou assiduamente as exposições de outros artistas, onde se encontrava com Tarsila do Amaral, Oscar Pereira da Silva, Aurélio Zimmermann e José Wasth Rodrigues. Entre 1917 e 1945, tanto Jonas de Barros como esses pintores foram contratados por Afonso Taunay, diretor do Museu Paulista, para confeccionarem quadros representando o passado paulista.

SERVIÇO

Abertura da Exposição Jonas de Barros, Artista Ituano

Museu Republicano de Itu – USP

1º de fevereiro às 10h

Rua Barão de Itaim, 67 – Centro

Infs: 11 4023 0240 – menu 3

Sobre o Museu Republicano de Itu

O Museu Republicano de Itu está situado em um sobrado histórico onde se realizou, em 18 de abril de 1873, a Convenção Republicana de Itu, reunião de políticos e proprietários de fazendas de café para discutir as circunstâncias do país, marco originário da campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista. O Museu é um importante ponto de referência para compreender a História e a Cultura Material da sociedade brasileira, com ênfase no período entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tendo como núcleo central de estudos o período de configuração do regime republicano no Brasil. Além do movimento republicano e da primeira fase da República brasileira, trata também da história de Itu e região, com ênfase no século 19, destacando artistas ituanos desse período.