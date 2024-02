Museu Republicano de Itu ganha dois novos livros e exposição inédita, dia 24

O Centro de Estudos do Museu Republicano de Itu vai receber no dia 24 de fevereiro, a partir das 11h, um evento de lançamento de duas obras: “A Formação do Museu Republicano Convenção de Itu (1921 – 1946)”, de Mariana Esteves Martins, e “Museu Republicano Convenção de Itu | 100 Anos em 100 Objetos”, organizado pela Prof. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego, supervisora da instituição.

A supervisora conta que o seu livro é um convite ao conhecimento da instituição e sua trajetória por meio das peças de seus múltiplos acervos. “O Museu Republicano foi se convertendo, de memorial da República e guardião de coleções de presidentes brasileiros e das memórias dos ituanos, em um espaço de produção do conhecimento histórico”, afirma a Prof. Dra. Maria Aparecida de Menezes Borrego.

Sobre a segunda obra, Mariana Esteves Martins comenta que a pesquisa realizada por meio da análise de documentos institucionais, tais como os registros fotográficos dos espaços internos e extensa correspondência da diretoria, permite uma compreensão do processo de aquisição de objetos, ocupação e remodelação das salas do antigo casarão, bem como das relações estabelecidas com governantes, doadores e artistas.

As duas obras são publicadas pela Edusp e pelo Museu Paulista da USP e poderão ser adquiridas e autografadas nos eventos. Também já estão disponíveis na loja virtual da Edusp. A entrada para o evento é gratuita.

EXPOSIÇÃO

No mesmo dia, o Museu Republicano terá a abertura da exposição “Transformações do edifício do Museu Republicano de Itu”, às 12h. Nesta nova mostra de longa duração, o público vai poder conferir as mudanças arquitetônicas e reformas pelas quais o edifício passou ao longo dos séculos 19, 20 e 21 por meio de uma linha do tempo. A exposição conta com muitas imagens guardadas no acervo desconhecidas do público e com acessibilidade por meio de audiodescrição em QRcodes e peças táteis, como a reprodução da fachada do Museu e dos azulejos que a compõem.

Sobre o Museu Republicano de Itu

O Museu Republicano de Itu está situado em um sobrado histórico onde se realizou, em 18 de abril de 1873, a Convenção Republicana de Itu, reunião de políticos e proprietários de fazendas de café para discutir as circunstâncias do país, marco originário da campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista.

O Museu é um importante ponto de referência para compreender a História e a Cultura Material da sociedade brasileira, com ênfase no período entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tendo como núcleo central de estudos o período de configuração do regime republicano no Brasil.

Além do movimento republicano e da primeira fase da República brasileira, trata também da história de Itu e região, com ênfase no século 19, destacando artistas ituanos desse período.