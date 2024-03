Museu inovador e tecnológico do agro é apresentado na Secretaria de Agricultura de SP

Pensando em promover e expandir ainda mais ações culturais que envolvem o agro nas grandes cidades, representantes da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) apresentaram na terça-feira (19), na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o projeto de criação do Museu do Agronegócio Agro Experience.

O encontro teve a finalidade de formalizar a parceria com a SAA na criação do Museu do Agro na Vila Mariana (SP), onde se localizam o Instituto Biológico (IB-Apta) e o Instituto de Pesca (IP-Apta), na capital paulista.

De acordo com os idealizadores, entre as diversas finalidades, o projeto visa apoiar a educação e atrair os jovens, destacando as oportunidades numa indústria dinâmica liderada pela tecnologia. Para dar continuidade ao projeto, a Abag vai encaminhar um ofício à Pasta para que seja avaliado.

O secretário executivo de Agricultura e Abastecimento, Edson Fernandes, ressaltou que é fundamental levar este projeto para a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow 2024, em Ribeirão Preto, com o intuito de firmar apoio com as principais empresas do setor. “A visibilidade que a feira possui com o potencial de negócio, torna-se essencial para atrair novos apoiadores”, destacou Edson Fernandes.

De acordo com o balanço realizado pelos organizadores, a edição de 2023 reuniu mais de 800 marcas expositoras em uma área de 530 mil metros quadrados.

Estiveram presentes na reunião a diretora do Instituto Biológico (IB-Apta), Ana Eugenia de Carvalho Campos; o assessor de gabinete da SAA, Ricardo Rosário; por parte da Abag: a diretora executiva, Gislaine Balbinot; o gerente de sustentabilidade, Giuliano Alves e o consultor, Marcos Amazonas.