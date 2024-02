Museu Índia Vanuíre tem exposições e discussão de questões indígenas

O Museu Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), tem uma programação com bastante história e cultura indígena neste pós-carnaval.

Nos próximos dias, os visitantes poderão visitar uma mostra sobre a temática indígena do oeste paulista, aproveitar uma discussão a partir de produções audiovisuais e participar do projeto “Aguçando as Memórias”, que tem como público-alvo os idosos.

Família no Museu – exposição “Tupã Plural”

A mostra leva o público a conhecer a exposição de longa duração “Tupã Plural” que, por meio de um jogo da memória temático, introduz a questão indígena nas discussões sobre a formação da sociedade brasileira.

No segundo módulo da exposição, chamado “Aldeia Indígena Vanuíre”, a equipe educativa do museu estimula os participantes a interagirem e a pensarem sobre a cultura dos povos indígenas do oeste paulista.

Programa “Cultura e Questões Indígenas em Foco”

O programa “Cultura e Questões Indígenas em Foco” tem o compromisso de divulgar questões relacionadas aos povos indígenas, para que novas gerações reconheçam a contribuição e a influência de diversos grupos para a construção da sociedade brasileira.

A produção audiovisual que será exibida neste mês é o episódio “Primeiros Contatos”, da série “Índios no Brasil”. Também serão discutidos trechos do filme “Sertão, Entre os Índios do Brasil Central”, de Genil Vasconcelos, que mostra o primeiro contato de índios Xavantes da região Centro-Oeste com não-índios, na década de 1950.

O programa ainda traz cenas do filme “Guerra de Pacificação na Amazônia”, de Yves Billion, que aborda os impactos sofridos pelos índios do noroeste do Brasil pelo contato com as frentes de expansão, na década de 1970.

Data: 23 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: às 14h

Projeto “Aguçando as Memórias”

O projeto “Aguçando as Memórias” tem como público-alvo os idosos. O objetivo é a valorização e a inserção dessas pessoas na sociedade, reconhecendo-os como cidadãos ativos e produtores de cultura. Neste encontro, os participantes farão uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas em 2023 e as perspectivas para 2024.

Datas: 27 de fevereiro (terça-feira)

Horário: das 15h às 16h30

Ingresso voluntário

O Museu Índia Vanuíre convida o público a fazer parte da história da instituição e a contribuir para perpetuar as ações culturais e sociais desenvolvidas com a comunidade de Tupã e demais visitantes.

Uma das formas para promover sua sustentabilidade de maneira inclusiva foi a adoção de um o modelo de ingresso voluntário – conhecido no mundo todo como PWYW – do inglês “pay what you want” (pague o que quiser), que entrou em vigor em junho de 2017. A entrada ao equipamento continua sendo livre, mas, ao final da visita, o público é convidado a reverter para a instituição o valor que quiser, se puder.

A forma de arrecadação é uma maneira de remover a barreira da entrada e inspirar a generosidade das pessoas no sentido de contribuir com iniciativas culturais. Para a efetivação da doação, foi criado no museu um local específico que mostra ao interessado a diversidade de ações sociais e educativas realizadas pela unidade.

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Índia Vanuíre é uma instituição do Governo do Estado administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h; quintas, das 9h às 20h.

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Instagram: @museuindiavanuire

Facebook: /museuindiavanuire/

Informações: (14) 3491-2202 ou contato@museuindiavanuire.org.br