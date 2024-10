Museu Índia Vanuíre tem atividade para famílias no fim de semana

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), é uma ótima opção de atividade cultural no fim de semana em comemoração ao Dia das Crianças. O projeto “Família no Museu” e exposições temporárias são destaque da programação.

Além disso, nos dias 22 e 23, o Museu recebe a 10ª edição do Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus (EPQIM), que promove debates sobre a preservação e difusão de patrimônio cultural indígena com a participação de lideranças e profissionais de arqueologia, etnologia, antropologia e museologia. Confira, abaixo, a programação completa.

Família no Museu

O Museu Índia Vanuíre oferece atividades lúdicas e reflexivas aos finais de semana para integrar as famílias ao Museu. A atividade deste mês será o jogo “Curiosidades do Acervo”, que contém imagens informativas sobre os imigrantes que aparecem no Módulo I (“Creio em Tupan”) da exposição de longa duração.

Os educadores farão uma interação com os visitantes com o objetivo de mostrar a importância destes imigrantes para o município de Tupã. A ação desperta o olhar para a diversidade das tradições culturais.

Data: todos os sábado e domingos do mês de outubro

Horário: das 10h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Exposições temporárias

As exposições temporárias continuam no mês de outubro e acontecem de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Às quintas-feiras, o Museu tem horário estendido até às 20h. Confira, abaixo, quais estão abertas para visitação.

“Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista”

A exposição destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra é um compromisso de respeito e preservação cultural. Ela desafia estereótipos, amplia identidades e convida a explorar as histórias, tradições e valores transmitidos por essas expressões artísticas.

“A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista”

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre apresenta uma nova exposição dedicada ao artesanato dos povos indígenas das terras Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra destaca o patrimônio cultural e a sabedoria ancestral dos povos Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa por meio de uma seleção de peças artesanais que refletem a identidade e as tradições dessas comunidades.

A exposição conta uma narrativa única, conectando gerações e revelando como esses povos mantêm vivas suas tradições e identidades. A exposição é fruto da colaboração entre o Museu e as lideranças e artesãos indígenas, celebrando o valor cultural dessas tradições.

Outras atividades do Museu Índia Vanuíre no mês de outubro

X Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus (EPQIM): Saberes Indígenas e Museus na Defesa do Meio Ambiente

Reunindo representantes de comunidades indígenas, gestores de museus e especialistas, o encontro discutirá como os conhecimentos tradicionais podem contribuir para a preservação ambiental e a promoção da sustentabilidade.

O EPQIM tem como objetivo promover debates sobre a preservação e difusão de patrimônio cultural indígena com a participação de indígenas e de profissionais de arqueologia, etnologia, antropologia, museologia e demais interessados. Nesta edição, o evento terá transmissão on-line para os interessados em acompanhar as discussões.

Datas: 22 e 23 de outubro (em breve, no site, mais informações sobre a programação)

Local: Museu Índia Vanuíre (Rua Coroados, 521, Centro, Tupã/SP)

Transmissão on-line pelo YouTube: https://www.youtube.com/@mhindiavanuire

Informações: (14) 3491-2333

Clique aqui e confira mais informações sobre a programação do Museu Índia Vanuíre.

Ingresso voluntário

O Museu Índia Vanuíre convida o público a fazer parte da história da instituição e a contribuir para perpetuar as ações culturais e sociais desenvolvidas com a comunidade de Tupã e demais visitantes.

Uma das formas para promover sua sustentabilidade de maneira inclusiva foi a adoção de um o modelo de ingresso voluntário – conhecido no mundo todo como PWYW – do inglês “pay what you want” (pague o que quiser), que entrou em vigor em junho de 2017. A entrada ao equipamento continua sendo livre, mas, ao final da visita, o público é convidado a reverter para a instituição o valor que quiser, se puder.

A forma de arrecadação é uma maneira de remover a barreira da entrada e inspirar a generosidade das pessoas no sentido de contribuir com iniciativas culturais. Para a efetivação da doação, foi criado no museu um local específico que mostra ao interessado a diversidade de ações sociais e educativas realizadas pela unidade.

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é uma instituição do Governo do Estado administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h; quintas, das 9h às 20h.