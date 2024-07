Museu Índia Vanuíre promove oficinas de cerâmica, pintura e artesanato indígenas

O Museu Índia Vanuíre promove nos próximos dias diversas oficinas em sua programação de férias. A instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), terá oficinas de cerâmica, pintura e artesanato indígenas, entre outras atividades.

Além disso, exposições temporárias que colocam o público em contato com diversas manifestações artísticas dos povos originários também fazem parte da programação. As atividades são gratuitas. Confira, abaixo, a agenda completa.

Oficina de dança brincante

A oficina tem como objetivo estimular a criatividade e a expressão corporal das crianças através da dança. Com atividades lúdicas e coreografias simples, os pequenos poderão explorar diversos ritmos e movimentos, desenvolvendo coordenação motora, equilíbrio e musicalidade. Conduzida por professores experientes, a oficina oferece um ambiente seguro e divertido para todos os participantes.

Data: 23 de julho (terça-feira)

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Oficina de massinha de modelar

Nesta atividade, serão utilizados ingredientes como farinha de trigo, água, corante, sal e óleo para criar uma divertida massinha de modelar. As crianças poderão misturar os ingredientes, observar as mudanças na textura e nas cores, e finalmente moldar suas próprias criações. Além de proporcionar diversão, essa atividade desenvolve habilidades motoras finas e estimula a criatividade.

Após a produção, a massinha pode ser armazenada em recipientes herméticos para uso futuro, garantindo que as crianças possam brincar repetidamente com suas obras de arte personalizadas.

Data: 24 de julho (quarta-feira)

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Roda de conversa seguida de oficina de técnica de cerâmica em argila

Roda de conversa com o Kaingang José Campos, onde ele compartilhará os saberes tradicionais do seu povo. Em seguida, teremos uma oficina de técnicas de cerâmica em argila. Além de desenvolver habilidades, as crianças poderão conhecer técnicas tradicionais e compreender mais sobre as culturas indígenas.

Data: 25 de julho (quinta-feira)

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Oficina de pintura e confecção de artesanato indígena

Na oficina de pintura, os participantes explorarão técnicas e cores variadas para criar obras únicas. Em seguida, na oficina de artesanato indígena, aprenderão sobre a cultura e as tradições dos povos indígenas, confeccionando peças autênticas como colares, pulseiras e utensílios.

Essas atividades não apenas promovem a criatividade, mas também a valorização da diversidade cultural, oferecendo uma experiência enriquecedora e educativa para todos os envolvidos.

Data: 26 de julho (quinta-feira)

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Outras atividades no mês de julho

Jogos e brincadeiras indígenas

Data: 30 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Oficina de carpa japonesa

Data: 31 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Exposições temporárias

As exposições temporárias acontecem de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Confira, abaixo, quais estão abertas para visitação.

“Tradições Ancestrais: a cerâmica de Bisalhães no Museu Índia Vanuíre”

A exposição de peças de cerâmica da olaria de Bisalhães no Museu Índia Vanuíre tem como propósito celebrar um valioso patrimônio cultural e fortalecer os laços com as diversas comunidades do município de Tupã (SP). Esses objetos, de uso doméstico e provenientes de Portugal, fazem parte do acervo do museu desde 1973.

O processo de confecção da louça preta de Bisalhães foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco e incluído no Inventário Nacional de Patrimônio Cultural Intangível de Portugal. Tais reconhecimentos enfatizam a importância de preservar e disseminar essa tradição artesanal singular surgida na região norte do país europeu.

Ao apresentar esses objetos de significado cultural profundo, o Museu Índia Vanuíre fortalece vínculos com sua comunidade diversa, composta por povos indígenas, famílias de imigrantes e descendentes das mais variadas origens.

“Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista”

Versão da exposição para visita presencial, que destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. A exposição é um compromisso de respeito e preservação cultural. Ela desafia estereótipos, amplia identidades e convida a explorar as histórias, tradições e valores transmitidos por essas expressões artísticas.

“Cerâmica Terena: Preservando a Memória e a Tradição”

A exposição apresenta peças produzidas pelos povos Terena, habitantes das terras indígenas Icatu, em São Paulo, e Cachoeirinha, no Mato Grosso do Sul. São peças como panelas, jarros, moringas e esculturas, entre outros objetos. Algumas cerâmicas já fazem parte do acervo do museu, doados ainda em 1970; já outras obras contemporâneas foram adquiridas ao longo dos anos.

Além de especificidades da cerâmica Terena, a mostra também destaca depoimentos que valorizam e retratam as relações estabelecidas a partir da história, memória, cotidiano, transmissão do conhecimento entre gerações e a manutenção da tradição como um elo entre o passado e o presente.

Clique aqui e confira mais informações e a agenda completa do Museu Índia Vanuíre.

Ingresso voluntário

O Museu Índia Vanuíre convida o público a fazer parte da história da instituição e a contribuir para perpetuar as ações culturais e sociais desenvolvidas com a comunidade de Tupã e demais visitantes.

Uma das formas para promover sua sustentabilidade de maneira inclusiva foi a adoção de um o modelo de ingresso voluntário – conhecido no mundo todo como PWYW – do inglês “pay what you want” (pague o que quiser), que entrou em vigor em junho de 2017. A entrada ao equipamento continua sendo livre, mas, ao final da visita, o público é convidado a reverter para a instituição o valor que quiser, se puder.

A forma de arrecadação é uma maneira de remover a barreira da entrada e inspirar a generosidade das pessoas no sentido de contribuir com iniciativas culturais. Para a efetivação da doação, foi criado no museu um local específico que mostra ao interessado a diversidade de ações sociais e educativas realizadas pela unidade.

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é uma instituição do Governo do Estado administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h; quintas, das 9h às 20h.

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Instagram: @museuindiavanuire

Facebook: /museuindiavanuire/