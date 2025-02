Museu Índia Vanuíre oferece programação especial para o mês de fevereiro

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã (SP), preparou uma programação especial para os próximos dias, com atividades voltadas para o carnaval, a cultura indígena e a memória social. O destaque fica para as oficinas do projeto “Família no Museu”, que convidam tanto crianças quanto adultos a explorar a criatividade com a confecção de adornos carnavalescos, além de exposições e eventos culturais.

Oficinas “Família no Museu” – Conectando gerações pela arte

Nos sábados e domingos do mês de fevereiro, o museu oferece oficinas culturais, promovendo atividades lúdicas e reflexivas que permitem uma conexão mais profunda com seus acervos. O tema deste mês é “Carnaval”, e as oficinas convidam o público a criar adornos típicos da festa, como máscaras e tiaras, utilizando diversos materiais e técnicas artísticas.

Além da atividade prática, haverá um bate-papo sobre a história do carnaval e suas influências indígenas, africanas e europeias. A oficina visa proporcionar uma experiência educativa e divertida para toda a família.

Datas: Sábados e domingos de fevereiro

Horário: das 10h às 17h

Informações: (14) 3491-2333

“Aguçando as Memórias” – Valorização do público idoso

No dia 11 de fevereiro, o projeto “Aguçando as Memórias” convida o público idoso para uma roda de conversa, onde serão refletidas as atividades realizadas em 2024 e discutidas as perspectivas para o ano de 2025. Uma oportunidade de fortalecer vínculos e incentivar a participação ativa dos idosos na sociedade e na cultura local.

Data: 11 de fevereiro

Horário: das 15h às 16h30

Informações: (14) 3491-2333

Museu Folia na Rua – Carnaval nas ruas de Tupã

No dia 26 de fevereiro, o Museu promove a noite especial Museu Folia na Rua, com uma celebração de marchinhas e blocos carnavalescos. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro será a responsável pela trilha sonora do evento, que contará também com o Bloco Abanaê, um espetáculo de dança inspirado no carnaval paulista e nos blocos afros da Bahia. A festa contará ainda com a participação da Corte Carnavalesca de Tupã e uma ala de passistas.

Data: 26 de fevereiro

Horário: das 20h às 22h30

Local: Em frente ao Museu Índia Vanuíre (Rua Coroados, 521 – Tupã/SP)

Exposições Temporárias

O Museu também está com diversas exposições em cartaz:

Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã – Uma exposição que resgata a história da população negra em Tupã, destacando suas contribuições culturais, sociais e econômicas para a região.



– Uma exposição que resgata a história da população negra em Tupã, destacando suas contribuições culturais, sociais e econômicas para a região. Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista – A mostra destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, apresentando peças e histórias que desconstroem estereótipos e ampliam as identidades indígenas.



– A mostra destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, apresentando peças e histórias que desconstroem estereótipos e ampliam as identidades indígenas. A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista – Uma exposição dedicada ao artesanato dos povos indígenas das terras Vanuíre, Icatu e Araribá, com peças que revelam as tradições e a sabedoria ancestral dessas comunidades.

Datas: terça-feira a domingo

Horário: das 9h às 18h

Informações: (14) 3491-2333

Museu Índia Vanuíre

Funcionamento:

Terças, quartas, sextas, sábados e domingos: das 9h às 18h

Quintas: das 9h às 20h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Instagram: @museuindiavanuire

Facebook: /museuindiavanuire