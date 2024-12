Museu Índia Vanuíre inaugura exposição sobre história da população negra de Tupã

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), apresenta uma programação com novidades para o mês de dezembro. As atividades destacam uma nova exposição temporária e o fortalecimento dos laços familiares por meio de experiências educativas e interativas.

No projeto “Família no Museu”, o “Jogo da Memória Afrofuturista” convida famílias a explorarem narrativas fantásticas inspiradas na cultura negra, e a nova exposição temporária “Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã” resgata e celebra as contribuições da população negra para a história local.

Além disso, outras exposições e atividades virtuais complementam a programação e oferecem oportunidades de aprendizado e reflexão para todas as idades. Confira, abaixo, a programação completa.

Família no Museu

O Museu Índia Vanuíre desenvolve aos finais de semana atividades lúdicas e reflexivas como forma de integrar famílias visitantes e o Museu. Em dezembro, a atividade de destaque continua sendo o “Jogo da Memória Afrofuturista”, que fez muito sucesso com o público visitante. O jogo consiste em placas com imagens que fazem referência ao movimento artístico cultural que coloca os povos africanos como protagonistas do futuro.

Os educadores farão uma interação com os visitantes, com o objetivo de despertar o interesse e valorizar o respeito à cultura negra por meio de narrativas fantásticas. O jogo propõe uma imersão em histórias que mesclam elementos ancestrais e futuros, promovendo reflexões sobre identidade, resistência e a influência das culturas africanas nas expressões contemporâneas.

Data: todos os sábado e domingos do mês de dezembro

Horário: das 10h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Exposição Temporária “Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã”

O Museu Índia Vanuíre convida o público a visitar a exposição temporária “Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã”. A mostra visa recuperar a história muitas vezes invisibilizada da população negra na cidade de Tupã (SP), destacando suas contribuições essenciais para a formação social, cultural e econômica da região.

Por meio de uma curadoria detalhada, a exposição apresenta depoimentos orais, fotografias de época, documentos históricos e expressões artísticas que revelam o cotidiano, as lutas, as conquistas e a resistência dessa comunidade. Cada elemento exposto procura dar voz a memórias apagadas e proporcionar uma visão mais abrangente e inclusiva da trajetória do município.

O visitante é convidado a mergulhar em narrativas que fortalecem a preservação de identidades culturais, reconhecendo a riqueza de tradições, saberes e expressões que moldaram a identidade de Tupã.

Datas: 19 a 31 de dezembro (terça-feira a domingo)

Horário: das 9h às 18h (abertura da exposição, no dia 19, acontece a partir das 18h30)

Informações: (14) 3491-2333

Outras exposições temporárias

As exposições temporárias acontecem de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Às quintas-feiras, o Museu tem horário estendido até às 20h. O público pode visitar também as exposições “Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista” e “A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista”.

Outras atividades do Museu Índia Vanuíre no mês de dezembro

Dica de Leitura (atividade virtual)

Datas: 14, 21 e 28 de dezembro, às 12h, nas redes sociais

Curiosidades do Acervo (atividade virtual)

Datas: 16, 23 e 30 de dezembro, às 12h, nas redes sociais

Clique aqui e confira mais informações sobre a programação do Museu Índia Vanuíre.

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h; quintas, das 9h às 20h.

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Instagram: @museuindiavanuire

Facebook: /museuindiavanuire/

Informações

(14) 3491-2202

[email protected]