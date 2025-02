Museu Folia na Rua abre o Carnaval de Tupã com marchinhas, bloco e muita tradição

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), abre as festividades do Carnaval da cidade com o Museu Folia na Rua. No dia 26 de fevereiro, o evento transforma a rua em frente ao Museu em um grande palco para as marchinhas, bloco e passistas, resgatando as tradições carnavalescas com performances vibrantes.

Além da folia, a programação inclui o projeto “Família no Museu”, que convida crianças e adultos a confeccionarem adornos carnavalescos aos fins de semana. O público também pode visitar exposições temporárias que destacam a presença negra em Tupã e a arte indígena no Oeste Paulista. Confira os detalhes abaixo.

Museu Folia na Rua abre as festividades do Carnaval de Tupã

No dia 26 de fevereiro, o Museu Folia na Rua dá início ao Carnaval de Tupã com uma grande celebração em frente ao Museu Índia Vanuíre. Como primeiro grande evento da festa na cidade, a noite será marcada por música, dança e manifestações culturais que resgatam a tradição carnavalesca local.

A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro embala o público com um repertório repleto de marchinhas que fizeram história. O Bloco Abanaê traz a energia contagiante dos blocos afros da Bahia, como o Olodum, mesclando ritmos vibrantes e performances inspiradas no Carnaval paulista.

A festa também conta com a participação da Corte Carnavalesca de Tupã que, junto à ala de passistas, promete envolver o público no espírito festivo e colorido da folia.

Com entrada gratuita, o Museu Folia na Rua reforça a valorização das tradições carnavalescas e convida a comunidade a celebrar o início do Carnaval de Tupã em grande estilo.

Data: 26 de fevereiro

Horário: das 20h às 22h30

Local: Em frente ao Museu Índia Vanuíre (Rua Coroados, 521 – Tupã/SP)

Família no Museu

Aos sábados e domingos, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre convida famílias para oficinas culturais, promovendo uma conexão interativa com seu acervo. A iniciativa estimula a criatividade e amplia o conhecimento sobre a diversidade cultural.

Neste mês, o tema é o Carnaval, e crianças e adultos poderão criar adornos carnavalescos, como máscaras e tiaras, explorando cores, formas e texturas.

Datas: todos os sábado e domingos do mês de fevereiro

Horário: das 10h às 17h

Informações: (14) 3491-2333

Exposições temporárias

Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã

A mostra visa recuperar a história muitas vezes invisibilizada da população negra na cidade de Tupã (SP), destacando suas contribuições essenciais para a formação social, cultural e econômica da região.

Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista

A exposição destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra é um compromisso de respeito e preservação cultural.

A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre apresenta uma exposição dedicada ao artesanato dos povos indígenas das terras Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra destaca o patrimônio cultural e a sabedoria ancestral dos povos Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa por meio de uma seleção de peças artesanais que refletem a identidade e as tradições dessas comunidades.

Datas: terça-feira a domingo

Horário: das 9h às 18h

Informações: (14) 3491-2333

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h; quintas, das 9h às 20h.

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Instagram: @museuindiavanuire

Facebook: /museuindiavanuire/