Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro têm programação com apresentações musicais e oficinas

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão (SP), prepararam uma programação repleta de atividades para os próximos dias. Entre os destaques, a valorização dos ritmos afro-brasileiros por meio da oficina de “cangoma” e as homenagens ao maestro Claudio Santoro.

Além disso, o tradicional Festival da Viola José Corrêa Cintra retorna em sua 36ª edição, valorizando a cultura caipira e proporcionando ao público momentos inesquecíveis. Confira, abaixo, a programação completa.

Ritmos Afro-Brasileiros: oficina de cangoma

“Cangoma” é um canto dos escravizados africanos que foram trazidos ao Brasil durante o período colonial. As pessoas se reuniam para dançar, tocar e cantar depois de uma longa semana de trabalho forçado. Esse momento era o cangoma, onde se reportavam a seu lugar de origem e participavam de ritos de suas tradições, sem que fossem incomodados pelos senhores e capatazes.

O objetivo da oficina é servir de ferramenta de pesquisa para aqueles que visam conhecer mais profundamente a música brasileira de matriz africana, e “Cangoma” foi escolhido como título desse projeto para simbolizar a necessidade de falarmos, estudarmos e valorizarmos a cultura presente e representada nos tambores.

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: às 11h

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Família no Museu: as pinturas abstratas de Claudio Santoro

Em novembro, mês de nascimento de Claudio Santoro, o Núcleo Educativo do Museu e Auditório convida os visitantes para conhecerem as pinturas do maestro. Claudio Santoro, além de grande compositor, produziu várias pinturas abstratas que remetem aos trabalhos de Wassily Kandinsky e ao expressionismo abstrato da Escola de Nova York.

Assim, além de conhecerem esses trabalhos e um pouco da trajetória do compositor, os participantes também poderão produzir as suas próprias pinturas, utilizando tela e demais materiais.

Data: 23 de novembro

Horário: às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Informações: (12) 3512-2508

Encontro com Artes: oficina “A Viola Caipira na Música Popular”

Nesta oficina, os participantes terão a oportunidade de descobrir o encanto da Viola Caipira e sua importância para a Música Popular Brasileira.

Data: 23 de novembro

Horário: às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Informações: (12) 3512-2508 ou [email protected]

36º Festival da Viola José Corrêa Cintra

O 36º Festival da Viola José Corrêa Cintra celebra mais um ano com muita tradição e cultura em Campos do Jordão. O evento, marcado por sua rica herança musical violeira, promete encantar o público com momentos memoráveis.

Realizado nos dias 21, 22 e 23 de novembro, o festival promete ser um mergulho na tradição da viola, trazendo performances emocionantes e apresentações cativantes. O Festival da Viola é um patrimônio histórico e imaterial de Campos do Jordão (SP).

Data: 21, 22 e 23 de novembro

Horário: às 19h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3664-2300 ou [email protected]

Família no Museu: pintando os instrumentos

Nos domingos de novembro, o Núcleo Educativo oferecerá aos visitantes a oportunidade de personalizar instrumentos musicais impressos em papel, dando asas à criatividade em uma atividade divertida, relaxante e educativa. Além de liberar sua imaginação, os participantes conhecerão os instrumentos que compõem uma orquestra. A atividade também celebra a contribuição de Claudio Santoro para a música no mês de seu nascimento.

Data: 24 de novembro

Horário: às 9h e às 15h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3512-2508

Consciência Negra: Família Intimidade

Na semana da Consciência Negra, o Museu e Auditório apresentam o grupo de samba Família Intimidade. Vamos nos reunir para reviver a história, exaltar os ancestrais e enaltecer o legado do povo negro por meio do ritmo contagiante do samba.

No show, o público vai conferir releituras de bandas que fizeram sucesso por gerações, como Fundo de Quintal, Demônios da Garoa, Adoniran Barbosa, Raça Negra e outros nomes.

Data: 24 de novembro

Horário: às 11h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3512-2508

Atividade virtual

Curiosidades do Museu e Auditório

Datas: 27 de novembro, às 18h, nas redes sociais das instituições

Confira a programação completa no site das instituições.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, são instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administradas pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura. Foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Informações: (12) 3512-2508 ou [email protected]

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos (clique aqui e conheça a política de gratuidade)