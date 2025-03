Museu do Jardim Botânico promove oficina de coquetéis com espécies nativas da Mata Atlântica

Na próxima sexta-feira, 21, a partir das 18h, o Museu do Jardim Botânico realiza uma oficina gratuita de coquetéis alcoólicos e não-alcoólicos, elaborados a partir de ingredientes nativos da Mata Atlântica, como cambuci, aroeira e jaborandi.

O “professor” será o mixologista Ryu Tokai, que vai ensinar o preparo de três bebidas por participante. A atividade faz parte do Flor da Lua, evento noturno que encerra as comemorações do primeiro ano de existência do Museu, que também conta com uma roda de chorinho com o Quarteto Sumaré e com visitas mediadas à nova exposição em cartaz na casa: “Mata Atlântica: in-finitos encantos”.