Museu do Ipiranga promove roda de conversa sobre Experiências de Educação e Acessibilidade em Museus da USP

O Museu do Ipiranga promoverá no próximo dia 2 de dezembro uma roda de conversa para profissionais de museus, estudantes e pessoas interessadas em acessibilidade e educação nos espaços culturais. Sob o tema “Experiências de Educação e Acessibilidade em Museus da USP”, o encontro busca abordar e destacar iniciativas que visam proporcionar acesso inclusivo a diferentes públicos.

Além do debate sobre projetos educativos que garantam acessibilidade, os participantes também terão a oportunidade de explorar os espaços expositivos do Museu do Ipiranga, enquanto realizam uma avaliação qualitativa dos meios de acessibilidade disponíveis, visando contribuir para um constante aprimoramento desses recursos.

Para conversar sobre experiências, perspectivas e a importância da acessibilidade na educação museológica, a mesa redonda terá a participação de Denise Peixoto, Educadora do Museu Paulista; Dra. Carla Gibertoni Carneiro, Chefe da Divisão de Curadoria do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP; e Dra. Andrea Amaral Biella, Coordenadora do Setor Educativo da Divisão de Difusão Cultural do MAC USP.

SERVIÇO

Data: 2/12 (sábado)

Horário: Das 10h às 12h

Local: Museu do Ipiranga – Sala de aula 1

Inscrições: Realizadas no local

Público-alvo: Profissionais de Museus, estudantes e pessoas com deficiência

Evento Acessível em Libras