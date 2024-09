Museu do Ipiranga oferece programação especial e gratuita no dia 7 de setembro

Além de ser o Dia da Independência, 7 de setembro também é aniversário do Museu do Ipiranga e o tradicional evento Museu em Festa comemora a data com uma programação variada para públicos de todas as idades. No sábado, das 9h às 18h, no Jardim Francês, acontecem diversas atividades, com músicas, passeios, intervenções e oficinas, tudo com entrada gratuita.

Há também visitas guiadas às exposições de longa duração Uma História do Brasil, Para Entender o Museu e Passados Imaginados, e também à pintura Independência ou Morte!, de Pedro Américo, incluindo horários em Libras (9h30, 11h30, 13h30 e 15h30). A visitação é das 9h às 18h, mediante ingressos distribuídos na bilheteria a partir das 9h, com direito a quiz com o público da fila. Veja a programação completa neste link.

A programação traz desde saraus e batalhas de rima com MCs, apresentações musicais com o Quinteto de Metais do Instituto Baccarelli e Coralusp, contação de histórias e oficinas com apoio do Sesc Ipiranga; roteiros guiados ao Parque da Independência, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, e até uma intervenção Saí Bem na Foto?, oferecimento da Shell, em que os visitantes serão fotografados em um estúdio fotográfico do século 19.

Algumas das atividades terão recursos de acessibilidade, com recursos de audiodescrição e intérprete de Libras. Além disso, é só trazer uma garrafinha que a Sabesp vai oferecer gratuitamente água potável ao público durante todo o evento.

Evento Museu em Festa • 2024

Dia 7 de setembro, das 9h às 18h

Visitação gratuita ao Museu do Ipiranga

Das 9h às 18h, com ingressos distribuídos a partir das 9h, sujeitos a disponibilidade

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda e empréstimo de audioguias, com recursos de audiodescrição e videolibras (vídeo com legendas e intérprete de Libras).

Visita às exposições de longa duração Uma História do Brasil, Para Entender o Museu e Passados Imaginados

Independência ou Morte!

9h30 às 17h – Salão Nobre do Museu do Ipiranga

Visitas mediadas em Libras às 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30

Mediação no Salão Nobre a respeito da pintura Independência ou Morte!, de Pedro Américo.

Coralusp

9h30 às 10h30 – na escadaria da esplanada

Atividade com audiodescrição ao vivo e intérprete de Libras, com oferecimento da Shell

Criado em 1967, pelo Maestro Benito Juarez e José Luiz Visconti, engloba 12 grupos e três oficinas sob a direção de sete regentes com mais de 650 coralistas. O grupo vai apresentar um repertório com clássicos da música popular brasileira, como Aquarela, João e Maria, Mas que Nada, Maluco Beleza e País Tropical.

Batalha de Rima

11h30 às 12h30 – intervenção

MCs se desafiam em uma competição de rimas improvisadas ritmada com batidas do Rap.

Com Brasirima, em parceria com a Shell

Sarau

14h às 15h – intervenção

Uma celebração da arte em vários formatos: música, poesia e artes visuais. Focado na realidade da periferia, o sarau utiliza o rap e a MPB para expressar a luta pelo direito a uma vida digna, apresentando obras próprias e inspirações de artistas periféricos. Com o Coletivo Perafatividade, em parceria com a Shell

Quinteto de Metais

17h às 18h – música

O Quinteto de Metais do Instituto Baccarelli apresenta ao público uma seleção de peças que vão do clássico ao contemporâneo.

Com o Instituto Baccarelli, em parceria com a Shell

Poemas do Guarda-Chuva

10h30 às 11h | 11h30 às 12h | 12h30 às 13h – intervenção no Jardim

Dois artistas interagem com o público com um baú cheio de surpresas e um guarda-chuva que escorre poemas.

Com a Cia. Suno, em parceria com o Sesc Ipiranga

Caminhada para Reconhecer a Vegetação

11h às 12h | 15h às 16h – vivência no jardim

Por meio de observações botânicas, os participantes terão informações como o nome, características, curiosidades e cultivo das plantas presentes no jardim do Museu do Ipiranga.

Com Assucena Tupiasu, em parceria com o Sesc Ipiranga

Jardim Francês: terraço Nazaré

Jogos e vivências educativas

Das 10h às 17h – vivência

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Jogos e materiais de mediação, relacionados às temáticas do acervo do Museu do Ipiranga.

Com a equipe de Educação do Museu do Ipiranga

Saí Bem na Foto?

10h às 17h – intervenção

Os visitantes poderão vivenciar a experiência de ser fotografado em um estúdio fotográfico do século 19.

A atividade é um oferecimento da Shell

Sapatos Trocados

10h30 às 11h – contação de histórias

Atividade sobre a importância de se adaptar e ser feliz com o que somos e com o que a vida nos traz.

Com Cia Makunaicontos, em parceria com o Sesc Ipiranga

A Boca da Noite

11h às 11h30 – contação de histórias

Atividade que conta um pouco da história, da infância, da família e da cultura do povo wapichana.

Com Cia Makunaicontos, em parceria com o Sesc Ipiranga

Impressões Botânicas em Gelatina

11h às 11h45 | 14h30 às 15h15 – oficina

Atividade com impressões gráficas de folhas de árvores do bairro Ipiranga.

Com educadores de Tecnologias e Artes, em parceria com o Sesc Ipiranga

Pequenos Cadernos Botânicos

11h45 às 12h30 | 15h15 às 16h – oficina

Os participantes criarão um pequeno livro-sanfona com estampas botânicas e composições elaboradas com carimbos oferecidos durante a oficina.

Com educadores de Tecnologias e Artes, em parceria com o Sesc Ipiranga

O Macaco e a Lua

12h às 12h45 – contação de histórias

A palhaça Sarita Jurupoca e o palhaço João Pimentão utilizam recursos de reprises clássicas circenses, acrobacias, música e ludicidade para reviverem essa história, que conta de forma mítica como surgiram os tambores na África.

Com Ateliê Moitará, em parceria com o Sesc Ipiranga

Ateliê Serigráfico: Árvores Paulistas

12h às 15h – oficina

A atividade convida o público a explorar a técnica da serigrafia e imprimir sua própria gravura, a sugestão é usar imagens de árvores e folhas que pertencem ao bioma do Estado de São Paulo.

Com Quiosco Cultural, em parceria com o Sesc Ipiranga

Jogos Cadernos e Carimbos

12h30 às 13h15 | 16h às 16h45 – oficina

Os participantes são iniciados em técnicas de encadernação e convidados a ativar os cadernos em dinâmicas que envolvem desenhos e carimbos.

Com educadores de Tecnologias e Artes, em parceria com o Sesc Ipiranga

No Pé do Baobá

13h às 16h – contação de histórias

As abayomis brincantes: Ayo, Luedji, Fayola, Dandara e Ayana guardam segredos e mitos! Com um baú, repleto de obras escritas por autoras e autores afro-brasileiros, essas bonecas retornam ao Brasil após uma jornada pelo continente africano.

Com Cia Abayomis Brincante, em parceria com o Sesc Ipiranga

Vivência em Malabares

13h às 17h – vivência

O público é incentivado a experimentar o malabarismo e outras técnicas circenses.

Com Irmãos Becker, em parceria com o Sesc Ipiranga

Corpo em Movimento – Somos feitos de Samba

16h às 17h – aula aberta

Vivências de samba ensinarão passos básicos, manobras e sequências para iniciantes e praticantes, usando o método MP, que é gradual e acessível a todos os níveis de habilidade.

Com Marcus Prado e equipe, em parceria com o Sesc Ipiranga

Vai de Roteiro

10h às 17h – passeios mediados

Roteiros de visitação mediada ao Parque da Independência em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo.

Jardim Francês: terraço Xavier

Autômatos para brincar

10h às 13h – oficina

Experiência lúdica de criação de brinquedos e reinvenção de objetos do cotidiano com palitos de sorvete, papel e tinta.

Com Bruno Perê, em parceria com o Sesc Ipiranga

Brincadeiras e Dinâmicas Rítmicas

10h às 13h – vivência

Brincadeiras infantis inspiradas nos cacuriás. O público é convidado a tocar e dançar enquanto o grupo embala o ritmo com cantos e instrumentos musicais.

Com Macamba N´Goma, em parceria com o Sesc Ipiranga

Estamparia Artesanal com Adinkras

10h às 11h30 | 11h30 às 13h – oficina

Um diálogo sobre os significados e origens dos símbolos conhecidos como Adinkras, com experimentação da técnica de block printing em suportes têxteis.

Com Coletivo Iê Cultural, em parceria com o Sesc Ipiranga

Cartografias Afetivas

14h às 17h – oficina

Criação de desenhos a partir da observação de diferentes elementos no espaço (pessoas, plantas, animais, construções), em diálogo com memórias pessoais e coletivas.

Com Carla Caffé, em parceria com o Sesc Ipiranga

Fanzinando Ideias: Produção Criativa em Fanzine

14h30 às 17h – oficina

Oficina de fanzine, orientada a partir de reflexões sobre a história e o potencial dessa linguagem para expressão, ativismo, crítica e mobilização social e política pelos sujeitos.

Com Roger BeatJesus, em parceria com o Sesc Ipiranga

Para saber mais sobre as atividades do Museu do Ipiranga acesse o site do museu.