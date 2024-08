Museu do Ipiranga e Atlas Schindler promovem apresentação gratuita da Orquestra Locomotiva

O Museu do Ipiranga, em parceria com a Atlas Schindler, líder nacional em transporte vertical, apresenta o concerto “Meu Brasil Brasileiro”, da Orquestra Locomotiva. O evento, que celebra a música, a cultura e a história, ocorre no dia 1 de setembro (domingo), em duas apresentações, às 14h e às 16h, no novo auditório do Museu do Ipiranga. Haverá participação de 45 músicos, entre crianças e adolescentes, que estarão sob regência do maestro André Pires.

O espetáculo abrirá a programação oficial do “Mês da Independência” no Museu do Ipiranga e terá entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Museu duas horas antes do início das apresentações – a partir das 12h e das 14h -, e estarão sujeitos à disponibilidade devido à capacidade do auditório para 200 pessoas.

A Orquestra Locomotiva, conhecida por sua energia contagiante e repertório eclético, apresentará uma seleção de clássicos da música brasileira, proporcionando momentos de emoção e inspiração. O projeto, fundado em 2008 pelo maestro Rogério Schuindt, é formado por 700 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, que são inseridos no universo da música a partir de aulas gratuitas dos mais diversos instrumentos no contraturno escolar. A Orquestra Locomotiva atua em regiões consideradas de alta vulnerabilidade social nas cidades de São Paulo, Santo André e Mauá e abre portas para a transformação e inclusão social e cultural dos jovens.

A parceria entre Atlas Schindler e Museu do Ipiranga para realização deste evento reforça o compromisso das duas instituições com a cultura e a educação, além da busca pela democratização do acesso à música de qualidade e oferecimento de experiências enriquecedoras para a comunidade.

“Estamos honrados em promover essa ação que impacta positivamente a comunidade com dois parceiros tão especiais como o Museu do Ipiranga, um dos símbolos culturais mais importantes da nossa cidade, e a Orquestra Locomotiva, cujo trabalho extraordinário tem auxiliado crianças e adolescentes a mudarem suas histórias por meio da música. Há 106 anos, a Atlas Schindler tem o compromisso de elevar a qualidade de vida dos brasileiros, e este é nosso singelo presente à nossa comunidade no mês de celebração de nossa independência”, afirma Flavio Silva, Presidente da Atlas Schindler.

O relacionamento da Atlas Schindler com o Museu do Ipiranga e com a Orquestra Locomotiva é de longa data. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a companhia patrocina a Orquestra Locomotiva desde 2018 também patrocinou as obras de restauração, modernização e ampliação do Museu, em 2021, e segue patrocinando seu plano anual.

Serviço – Concerto gratuito da Orquestra Locomotiva

Data: 1/9/2024

Horário: 14h e 16h

Local: Auditório do Museu do Ipiranga –Rua dos Patriotas, 20 – Ipiranga – São Paulo/SP

Ingressos: Distribuição gratuita do ingresso físico na bilheteria do Museu do Ipiranga. Para a sessão das 14h, os ingressos serão distribuídos às 12h. E para a sessão das 16h, os ingressos serão distribuídos às 14h.

Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100

Funcionamento: Terça a domingo (incluindo feriados), das 10h às 17h (última entrada às 16h)

Bilheteria a partir das 9h

Ingressos: R$ 30 (quartas e primeiro domingo do mês, grátis)

Como chegar:

Transporte público: De metrô, há duas estações próximas ao Museu, ambas da linha 2, verde: Alto do Ipiranga (30 minutos de caminhada) e Santos-Imigrantes (25 minutos a pé). A linha 710 da CPTM tem uma parada no Ipiranga (20 minutos de caminhada).

Principais linhas de ônibus: 4113-10 (Gentil de Moura – Pça da República), 4706-10 (Jd. Maria Estela – Metrô Vila Mariana), 478P-10 (Sacomã – Pompéia), 476G-10 (Ibirapuera – Jd.Elba), 5705-10 (Terminal Sacomã – metrô Vergueiro), 314J-10 (Pça Almeida Junior – Pq. Sta Madalena), 218 (São Bernardo do Campo – São Paulo).

Pessoas com deficiência em transporte individual: na entrada da rua Xavier de Almeida, nº 1, há vagas rotativas (zona azul) em 90°. Para quem usa bicicleta, foram instalados paraciclos na área do jardim.

Para quem usa bicicleta, há paraciclos próximos aos portões da R. Xavier de Almeida e R. dos Patriotas.

Dias gratuitos para todos os públicos

• O acesso é gratuito às quartas-feiras, no primeiro domingo de cada mês e nos feriados do aniversário de São Paulo (25/1) e da Independência (7/9).

• O ingresso deve ser retirado na bilheteria, na própria data, sem possibilidade de agendamento pelo site.

• A distribuição ocorre a cada 30 minutos, para entrada na hora cheia seguinte. Por exemplo: o acesso às 14h terá ingressos liberados somente às 13h e 13h30. Entretanto, os ingressos podem esgotar em poucas horas em dias de grande demanda.

• Ingressos limitados, com possibilidade de esgotar em pouco tempo.

• Estamos com longas esperas para retirada dos ingressos nos dias gratuitos. Para conforto dos visitantes, recomendamos itens de proteção contra raios solares (protetores, chapéus, guarda sóis etc.)

Públicos com direito a ingresso gratuito

A gratuidade para os públicos citados abaixo é válida para qualquer dia de funcionamento do Museu. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria, na data da visita. Bilhetes sujeitos a disponibilidade.

• Crianças com menos de 6 anos.

• Comunidade USP (servidores, professores e alunos). A condição de estudante deve ser comprovada com carteirinha de estudante (física ou digital) ou atestado de matrícula.

• Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica, do estado de São Paulo, em atividade e seus familiares (cônjuge ou companheira/o, filhos e menores tutelados ou sob guarda), mediante último holerite e documento de identificação. Benefício determinado pela resolução SC-39, de 15 de julho de 2010.

• Guias de turismo credenciados.

• Membros ativos do ICOM.