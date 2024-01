Museu do Ipiranga celebra os 470 Anos de São Paulo com programação especial 

No aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, o Museu do Ipiranga abre suas portas em um dia especial de celebração e convida seus visitantes para participar de sua programação especial com apresentação do Coral Heliópolis do Instituto Baccarelli, interpretando composições populares e clássicos da música brasileira. A iniciativa, apoiada pela B3, a bolsa do Brasil, oferece entrada gratuita para todos os públicos, permitindo o acesso às exposições “Uma História do Brasil”, “Para Entender o Museu” e “Passados Imaginados”.

Programação

Visita às exposições “Uma História do Brasil”, “Para entender o Museu” e “Passados Imaginados”

• Das 9h às 17h

• Entrada franca para todos os públicos, gratuidade oferecida pela B3, a bolsa do Brasil

• A distribuição é feita a partir de 9h, somente na data e sem agendamento

• Ingressos limitados e sujeitos a disponibilidade

• Devido a grande demanda de visitantes, os bilhetes podem esgotar em pouco tempo

• Estamos com longas esperas para retirada dos ingressos em dias gratuitos. Para conforto dos visitantes, recomendamos itens de proteção contra raios solares (protetores, chapéus, guarda-sóis etc.)

Apresentação do Coral Heliópolis do Instituto Bacarelli

10h – escadaria da esplanada

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda

Regente: Claudia Cruz

Pianista: Edilaine Monteiro

Repertório

O Amor é Elo

Música: Emicida

Arranjo: Juliana Ripke

Estrela, Estrela

Música: Victor Ramil

Arranjo: Alexandre Zilahi

Tempo Perdido

Música: Renato Russo

Arranjo: André Protásio

Cantares

Música: Ronaldo Miranda

Texto: Walter Mariani

Revisão e complementação: Marum S. Alexander

Sililiza (Hear Me) – “Ouvir, ouvir, permanecer forte”

Música: Jim Papoulis

Canto de Ossanha

Música de Baden Powell e Vinicius de Moraes

Arranjo a três vozes mistas de Renato Barbosa

Maracatu, Nação do Amor

Compositor: Moacir Santos

Arranjo: Juliana Ripke