Museu do Ipiranga anuncia novas exposições para este ano

O Museu do Ipiranga, em São Paulo, terá novas exposições em breve. O anúncio da programação da instituição para 2024 aconteceu em um evento fechado na última segunda-feira (dia 11) à noite, com a participação de empresas patrocinadoras.

A primeira exposição, prevista para o mês de maio, será realizada em parceria com o Museu da Casa Brasileira, explorando peças de mobiliário dos acervos das duas instituições. A ideia é explorar a evolução das formas de se sentar, dormir e guardar, ao longo do tempo.

Para o segundo semestre, está programada uma exposição que pretende demonstrar aos visitantes como a ação humana e a ocupação do território, a partir de construções históricas, impactam o meio ambiente e os efeitos climáticos que elas causam.

Atualmente, o Museu do Ipiranga conta com 11 exposições de longa duração, como “Memórias da Independência”, “Passados Imaginados” e “Mundos do Trabalho”. Funciona de terça a domingo, das 10h às 17h, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria a partir das 9h, ou pelo site Sympla.