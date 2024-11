Museu do Futebol tem domingo dedicado à cultura afro com a 10ª Feira Ilé-Ifè

Uma vitrine para a identidade, fortalecimento da cultura preta e de promoção ao afroempreendedorismo. Essa é a fórmula de sucesso da Feira Ilé-Ifè, a Feira Afro do Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Em sua décima edição, o evento acontece no domingo, 10 de novembro, das 10h às 18h, na área externa do Museu. Nesta edição especial dedicada ao mês da Consciência Negra, a Feira terá o reforço de uma programação cultural e de debates.

Enquanto a feira rola na área externa do Museu do Futebol, com expositores dos segmentos de acessórios, decoração, educação, alimentação e vestuário, outros espaços são ocupados com atividades paralelas. Das 10h às 12h, a produtora cultural Aline Costa e a escritora e produtora Mércia Magalhães conversam sobre o tema Identidade no Vestuário: Manto Ilé-Ifè, produção da Aline pensada a partir do olhar da Professora Vanderléia Ricardo, que apresenta a customização e a potência dos tecidos africanos em diferentes contextos profissionais.

Logo em seguida, acontece o Momento Griot sobre o tema, Camisa de Time – Moda Periférica, com a participação Mile Lab e Digitais Pretas. Néllys Corrêa será a representante do Digitais Pretas, que é uma comunidade que potencializa mulheres a ocuparem seu espaço de direito. Já Milena Nascimento, do Mini Lab, utiliza a moda por um viés educacional para potencializar e valorizar as múltiplas estéticas e intelectos periféricos.

Para finalizar, a afroempreendedora Márcia Regina vai ministrar uma oficina onde os participantes poderão reaproveitar materiais e confeccionar novos objetos. Márcia tem herança de avós crocheteiras e costureiras, seu trabalho aplica a técnica de “upcycling” para criar peças únicas e sustentáveis. Ela transforma objetos descartados, como garrafas em bonecas e fios em bijuterias, promovendo a reutilização criativa e a preservação ambiental.

SERVIÇO

10ª Feira Ilé-Ifè a Feira Afro do Museu do Futebol

10ª edição da Feira Afro Ilé-Ifè

Data: 10 de novembro (Domingo)

Horário: Das 10h às 18h

Local: Área externa do Museu do Futebol (próximo ao Bubu)

Valor: Gratuito

10h – Início da Feira

10h às 12h – Bate -papo: Identidade no Vestuário: Manto Ilé-Ifè, com Aline Costa e Mércia Magalhães

13h às 14h30 – Momento Griot, Camisa de Time – Moda periférica com Mili Lab e Digitais Pretas

14h 30 às 16h – Oficina de acessórios – Eu reuso, com Márcia Regina

18h – Encerramento da feira