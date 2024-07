Museu do Futebol reabre em São Paulo com entrada gratuita e mais brincadeiras

O Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, já tem data para reabertura. Após fechar para reformas em novembro de 2023, o espaço volta a funcionar no dia 12 de julho, sexta-feira.

A entrada será gratuita para todos os públicos nos dias 12, 13 e 14 de julho mediante retirada de ingressos na bilheteria da instituição. O local funcionará de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada permitida até às 17h.

Inaugurado em 2008, o museu foi um dos primeiros a utilizar recursos audiovisuais e interativos no país e o projeto de renovação foi feito com o objetivo de atualizar as tecnologias e implementar novos conteúdos. Para acompanhar as transformações ocorridas no futebol e na sociedade nos últimos 16 anos, algumas salas foram ampliadas e outras criadas ou substituídas.

Agora, o espaço conta com informações sobre o futebol feminino e trata de temas contemporâneos, como diversidade, inclusão e questões raciais. Há também uma nova sala em homenagem a Pelé (1940-2022). O projeto também ampliou a acessibilidade do local, com ampliação dos pisos, mapas e maquetes táteis e inserção de mais conteúdos em Libras.

Essa é a maior atualização realizada no espaço, que possui 6.900 m², desde sua criação. A reforma recebeu investimento total de R$ 15,8 milhões da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.