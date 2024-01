Museu do Futebol promove programação especial para celebrar o aniversário de São Paulo

Para celebrar os 470 anos de São Paulo, o Museu do Futebol preparou uma programação para divertir toda a família, incluindo apresentação de futebol freestyle com a campeã brasileira Letícia Silva, pula-pula inflável, brinquedos na área externa e visita à mostra temporária Futebol de Brinquedo. Todas as atividades são gratuitas e acontecem das 10h às 17h; já a exposição funciona das 9h às 17h, com permanência até as 18h.

Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Para uma cidade que respira o futebol, visitar o Museu do Futebol no aniversário da cidade é uma opção divertida e gratuita. A agenda da família pode começar com uma visita à mostra temporária Futebol de Brinquedo, que apresenta um acervo com brinquedos analógicos sobre o futebol. As peças variam entre jogos de futebol de botão, jogos curiosos de tabuleiro, gibis e brinquedos raros, como um boneco do Rei Pelé de 1958.

A partir das 11h, a fera do freestyle e campeã brasileira, Letícia Silva, fará uma apresentação para o público presente. Em seguida, para quem quiser aprender um pouco mais sobre a modalidade, a atleta ministrará uma clínica de altinha. O futebol freestyle é uma variante do futebol em a pessoa realiza manobras (tricks) com uma bola ou a equilibra em várias as partes do corpo.

Além disso, área externa do museu tem jogos de tabuleiros, espaço kids e muita diversão para todas as idades, como futebol de botão, futemesa, pebolim e outros brinquedos para uso livre.

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO DO MUSEU DO FUTEBOL NO ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO

Horário de visitação da exposição temporária Futebol de Brinquedo: das 9h às 18h (com entrada até às 17h)

Apresentação de futebol freestyle e clínica de altinha com Letícia Silva: 11h

Atividades variadas na área externa: 10h às 17h