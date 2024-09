Museu do Futebol promove encontro de colecionadores de camisas neste sábado (7/9)

Para quem estará em São Paulo no feriado de 7 de Setembro, neste sábado, uma dica imperdível é o Encontro de Colecionadores de Camisa realizado pelo Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Das 10h às 18h, colecionadores e curiosos se encontram para exibir e observar camisas de várias origens, tipos e times – desde modelos mais conhecidos e populares a itens raros. São 18 expositores confirmados, mas o Encontro é aberto para que qualquer pessoa traga suas camisas para trocar. O evento acontece no térreo do Museu, com acesso gratuito.

Além da exibição e troca de camisas, o Encontro terá também dois bate-papos, ambos mediados pelo colecionador Cássio Brandão: às 10h30 com o comentarista e ex-jogador do Corinthians e Internacional, Zé Elias; e às 15h com o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC. A ideia é falar sobre curiosidades, camisas especiais e dicas para colecionadores. Durante o evento, haverá sorteio de convites para visitar o Museu do Futebol, que acabou de ter sua exposição renovada, contando com novas atrações.

Outra dica para quem quiser visitar o Museu no feriado é aproveitar a visita mediada com o Núcleo Educativo. O passeio começa às 11h, com ponto de encontro na Sala Grande Área, bem na entrada do museu. Os grupos, com até 15 pessoas no máximo, são acompanhados por educadoras e educadores, que contam detalhes sobre a nova exposição. A participação não custa nada além do valor do ingresso para entrar no Museu, que é de R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia). Crianças até 7 anos não pagam.

SERVIÇO

Encontro de Colecionadores de Camisa

7 de setembro, sábado, 10h às 18h

10h30 – Bate-papo com Zé Elias e Cássio Brandão

15h – Bate-papo com Paulo Vinícius Coelho e Cássio Brandão

GRATUITO

Museu do Futebol – Auditório

Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São PauloEs

tacionamento com Zona Azul no local

Visita ao Museu

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada até 17h)

R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)

Crianças até 7 anos não pagam

Saiba mais: www.museudofutebol.org.br