Museu do Futebol promove curso on-line sobre acessibilidade

O Museu do Futebol é um espaço acessível e inclusivo para todos os seus visitantes. Com mais acessibilidade desde sua reabertura, em julho, a instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo abre inscrições para o curso à distância Futebol é para Todos: eliminação de barreiras para o acesso aos Futebóis, que tem o objetivo de contribuir na formação das pessoas que atuam na área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

O curso será aplicado na plataforma Zoom com uma carga horária de 20 horas no total, com aulas nos dias 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de outubro, sempre das 19h às 21h, além de 8h de leituras e atividades complementares. O púbico alvo são os profissionais da educação e do esporte que atuam direta ou indiretamente com pessoas com deficiência. As aulas irão abordar as diferentes modalidades de futebol adaptado para pessoas com deficiência na perspectiva da educação anticapacitista.

Futebol é para Todos: eliminação de barreiras para o acesso aos Futebóis é de realização do Núcleo Educativo do Museu do Futebol. O curso tem como objetivo a aproximação, divulgação e ampliação do repertório do público a partir das diferentes modalidades de futebol adaptadas que, a partir do projeto de renovação da exposição de longa duração, passaram a integrar o acervo do Museu do Futebol, como: futebol de amputados, power soccer, futebol de surdos, futebol de cegos, futebol PC e futsal down.

Saiba mais:

Datas: de 10 a 29 de outubro, sempre às terças e quintas.

Horário: das 19h às 21h

Carga horária total: 20 horas

Plataforma: Zoom (é necessário ter o aplicativo instalado)

Recursos de acessibilidade: intérprete de Libras, estenotipia e audiodescrição em todas as aulas.

Inscrição: inscrição prévia gratuita via Sympla com certificados hora/aula

ABERTURA E AULA 01

Data: 10 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Convidado para Abertura: Prof. Wagner Xavier de Camargo

Minibio: Wagner Xavier de Camargo é cientista social com doutorados em Estudos de Gênero (UFSC, 2012) e Antropologia Social (UFSCar, 2024), além de um mestrado em Educação Física (Unicamp, 1999). Pesquisador no Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos, onde também concluiu dois estágios pós-doutorais em Antropologia Social. Membro de diversas associações e grupos de pesquisa, incluindo a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e a Rede Brasil-Alemanha de Internacionalização do Ensino Superior (REBRALINT). Publicou o livro “Leituras de Gênero e Sexualidade nos Esportes” em 2021.

Convidada: Geisa Farini

Minibio: Geisa Farini é analista de qualidade de software no Itaú, formada em Análise de Sistemas e pós-graduada em Engenharia de Software. Carioca, mora em São Paulo desde 2019 e, além da carreira em tecnologia, se destaca no futebol. Em agosto, foi uma das 8 atletas cegas a participar de um amistoso da Federação Paulista de Desportos para Cegos (FPDC). Apaixonada por música, herdou do pai trompetista o talento musical, já tendo participado de bandas de rock e musicais.

AULA 02: Futebol PC

Data: 15 de outubro de 2024 (terça-feira)

Convidado: Leonardo Baideck

Minibio: Mestre em Motricidade Humana, com MBA em Gestão & Marketing Esportivo e Especialização em Treinamento de Alto Rendimento. Atua como Diretor Técnico da ANDE (Associação Nacional de Desporto para Deficientes), dedicando-se ao desenvolvimento de práticas esportivas inclusivas e de alto desempenho.

AULA 03: Power Soccer

Data: 17 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Convidado: David Xavier dos Santos (Técnico)

Minibio: Técnico da Seleção Brasileira e do Fortaleza

Participação: Carla Hoffmann de Lima

Minibio: Psicóloga e Presidente da Associação Blue Angels

AULA 04: Futebol de Amputados

ata: 22 de outubro de 2024 (terça-feira)

Tema: Futebol de Amputados

Convidado: Amauri Silva de Avelar

Minibio: Goleiro da modalidade

AULA 05: Futebol de Surdos

Data: 24 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Convidado: Igor Valério Rodrigues

Minibio: Igor Valério Rodrigues é o atual Gestor de Esportes Nacionais da CBDS e Diretor Presidente da Associação dos Surdos de Minas Gerais (ASMG). Atuou também como Diretor de Esportes da CBDS, FMDS e ASMG, além de outros cargos em instituições ligadas aos surdos.

AULA 06: Futsal Down

Data: 29 de outubro de 2024 (terça-feira)

Convidado: Guilherme Augusto Russo

Minibio: Técnico da Associação Paradesportiva JR e coordenador da Seleção Brasileira de 3 Mundiais)