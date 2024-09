Museu do Futebol oferece atrações gratuitas para todas as idades no Dia das Crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, o Museu do Futebol vai oferecer uma série de atrações gratuitas e brincadeiras inspiradas nos esportes radicais para toda a família em 12/10. As atividades da ação Rua do Brincar incluem música, oficinas de slackline, parkour e skate, grafitagem e muitas experiências futebolísticas para crianças de todas as idades. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.

Quem visitar a área externa do museu poderá criar uma arte em um mural de grafite. Com estêncil e sprays coloridos, os participantes serão convidados a expressar sua relação com o futebol na companhia de um grafiteiro que, ao fim do dia, criará uma obra coletiva. Passes e dribles poderão ser praticados pelo público no campinho de futebol de rua. Visitantes e monitores vão colocar o talento para jogo em apresentações de freestyle que vão acontecer ao longo do dia.

Um percurso com obstáculos será montado para o público experimentar o parkour – modalidade que consiste em usar habilidades e capacidades do próprio corpo para transpor obstáculos urbanos. A atividade contará com performances para quem quiser conhecer mais o esporte.

Já na oficina de slackline — prática de andar sobre uma fita estreita e tensionada, fixada entre dois pontos — motivará o público a trabalhar o equilíbrio, a confiança e a coordenação. Manobras feitas por profissionais poderão ser assistidas durante os intervalos. O mesmo acontecerá com a oficina de skate.

Música embala a diversão

O sábado de lazer para as famílias também vai contar com discotecagem recheada de música brasileira e a animação de um mestre de cerimônias para embalar as atividades.

Para completar o passeio, vale a visita às exposições do Museu do Futebol. A mostra de longa duração principal ganhou novos conteúdos e salas, mais recursos de acessibilidade, itens raros e curiosos, vídeos, fotos e atrações inéditas, que contam a história do esporte que se tornou uma identidade nacional. Já a exposição “Brincar de Futebol”, que ocupa a Sala Osmar Santos, conta com vinte imagens relacionadas à modalidade, em diferentes regiões do Brasil.

SERVIÇO

“Rua do Brincar” – Dia das Crianças no Museu do Futebol

Data: 12/10 (sábado)

Horário: das 10h às 17h

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/n – Estádio do Pacaembu – SP

Funcionamento

Terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até 17h).

Ingressos

R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)

https://bileto.sympla.com.br/event/96110

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis para todos às terças-feiras

Saiba mais: www.museudofutebol.org.br