O Museu do Futebol está com inscrições abertas para o Comitê Jovem 2024. São seis vagas para estudantes do Ensino Médio que tenham interesse em contribuir com a equipe do Museu do Futebol no estudo de estratégias que tornem a instituição ainda mais atraente para adolescentes e jovens adultos. Os jovens selecionados receberão bolsa-auxílio e vão participar de encontros presenciais e remotos.

Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Os selecionados terão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 250,00, ao longo de cinco meses. Durante esse período, as pessoas selecionadas precisam ter disponibilidade para participar de três reuniões presenciais no Museu do Futebol e seis atividades remotas.

Para participar, os interessados devem ter 16 ou 18 anos até a data da inscrição, estar matriculados regularmente no Ensino Médio nas redes pública ou privada e ter afinidade com temas como o futebol, arte, cultura, história, comunicação, entre outros. Os candidatos devem enviar uma redação que tem como tema: “O que eu posso fazer para um mundo mais criativo e sustentável?”.

INSCRIÇÕES

O candidato deve ficar atento ao edital e ver se atende aos requisitos necessários à vaga.

Responder ao formulário de inscrição.

Deverá ser anexado ao formulário uma redação com a temática: “O que eu posso fazer para um mundo mais criativo e sustentável?”. O texto deve ser escrito à mão, fotografado ou digitalizado.

As inscrições vão até dia 1/3 e o resultado da seleção será divulgado no site do Museu do Futebol.

SERVIÇO

COMITÊ JOVEM 2024

Encerramento das inscrições: 01 de março

Divulgação da seleção dos participantes: 19 de abril

Data-limite para apresentação de documentação comprobatória: 30 de abril

Vagas: 06 participantes

Formato: híbrido, sendo três encontros presenciais e seis atividades remotas.

Bolsa-auxílio: R$ 1.250,00 (valor líquido), a ser pago em cinco parcelas de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) mediante frequência nos encontros.

