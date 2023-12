Museu do Futebol e da Língua Portuguesa são opções para a família neste início de férias

Fim do ano é sempre assim: festas, férias e família reunida, com mais tempo livre para passear. Para garantir diversão para pessoas de todas as idades, o Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, participam da São Paulo Best Week/SPBW, promovida pela São Paulo Turismo/SPTURIS, que movimenta parte da celebração dos 470 anos da capital, a serem completados em janeiro. Serão duas semanas, entre 18 e 30 de dezembro, com promoções, descontos e dias de gratuidade, a fim de incentivar a visita de moradores da capital e de turistas de outras partes do Brasil e do exterior a vários espaços da cidade, incluindo, claro, instituições culturais.

Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma opção para quem desejar uma visita de graça à exposição temporária Futebol de Brinquedo, um mergulho nas memórias afetivas dos brinquedos analógicos inspirados no futebol. Integram a mostra peças como Aquaplay, Pregobol, Super Trunfo, bonecos e bonecas, mascotes das Copas do Mundo FIFA e, é claro, muitos times de futebol de botão. Há também figuras da Betty Boop, Smurfete, Mickey Mouse, Snoopy e Fofolete vestidos com a camisa da Seleção Brasileira, além de minicraques – incluindo a recém-lançada jogadora Debinha – e os bonecos Funko.

Além da mostra, o museu disponibiliza programação cultural e atividades na área externa, como mesa de botão, futmesa e outras brincadeiras. A mostra e a programação cultural podem ser visitadas de terça a domingo, das 9h às 17h. Atualmente, a exposição principal do Museu do Futebol está fechada para obras de renovação.

Já no Museu da Língua Portuguesa, a entrada é gratuita aos sábados para mergulhar na diversidade do português falado no Brasil em sua exposição principal ou se encantar com a relação de nossa língua com a canção popular brasileira na atual mostra temporária Essa nossa canção.

O projeto aborda a relação da língua portuguesa com a canção popular brasileira por meio de experiências audiovisuais e imersivas. É uma oportunidade de o visitante conhecer a riqueza do português falado no Brasil por meio de canções de diversos gêneros musicais: do pop ao rock; do axé music à bossa nova; do funk ao forró.

Em uma das salas, o público assiste a artistas como Teresa Cristina, Juçara Marçal, e Tom Zé interpretando, à capela, músicas como Pelo telefone (Donga), Sinal fechado (Paulinho da Viola) e Asa branca (Humberto Teireixa/Luiz Gonzaga). Há ainda fãs dos Racioinais MC’s em uma interpretação bem marcante do clássico Diário de um detento, maior sucesso do grupo de rap paulistano. A visitação acontece de terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h).

Tanto o Museu do Futebol quanto o Museu da Língua Portuguesa vão funcionar normalmente em dezembro e janeiro, fechando para visitação do público em apenas quatro dias: 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

SERVIÇO:

Museu do Futebol – Exposição Futebol de Brinquedo

Em cartaz até abril de 2024

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Entrada GRATUITA

O estacionamento é em via pública e funciona pelo sistema da Zona Azul, um cartão custa R$ 6,08/ três horas

Próximos às estações Paulista (Linha 4 – Amarela) e Clínicas (Linha 2 – Verde)

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/nº – Luz – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia)

Meia-entrada (R$ 10) para todos os públicos aos domingos (promoção válida até 30/12)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/68203