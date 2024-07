Museu do Futebol divulga resultado do 3º Concurso de Crônicas Esportivas

O Museu do Futebol divulga os textos vencedores do 3º Concurso de Crônicas Esportivas do Museu do Futebol, realizado em parceria com a Revista Placar e com o apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Com um número recorde de inscrições válidas, 696 no total, 20 escritoras e escritores foram escolhidos com crônicas que tinham como tema central O Futebol na Várzea.

Em primeiro lugar, a crônica O melhor jogador de todos os tempos apresentada pela escritora Viviane Ferreira Santiago foi considerada uma das mais impactantes e bem escritas. A crônica narrou de forma primorosa a história ficcional de João, um garoto com Síndrome de Down que encontrou na várzea uma paixão e um lugar de acolhimento – mesmo com muitos percalços. Viviane receberá o grande prêmio de R$ 7.000 e terá sua história publicada na edição impressa da Revista Placar.

O segundo lugar foi para Arzírio Cardoso com sua crônica intitulada O chute mágico, narrando a história de um menino que assiste a um jogo de várzea ao longe, da varanda da casa da avó, e se impressiona com a diferença de tempo entre o chute que vê, e o som que lhe chega à distância – um conceito da física que parece mágica ao garoto. Com um texto poético e que parte de um detalhe pequeno para abordar o ambiente em que jogo se desenvolve. O autor receberá R$ 5.000, como prêmio.

Em terceiro ficou a crônica de Pedro Henrique de Oliveira, que levou R$ 3.000. O texto O mascarado do Necropolitano é uma irreverente crônica ficcional sobre um time de coveiros e marmoristas que defendiam o Necropolitano Football Club. Enfrentando os Beneditinos, com forte ligação paroquial, o “Necro”, como era chamado, enfrentava o grande desafio em manter sua invencibilidade, contando para isso com as forças do além.

Outros 17 textos foram premiados com R$ 1.000. São eles (a ordem não é um ranking):

Condomínio fechado, de Leandro Marçal Pereira

A grande virada, de Ricardo Ferrer

O gol de Ribamar, de Paulo Neumann

A assistente do treinador, de Mariana Carvalho

O time dos coroinhas, de Francisco Falabella

Seu Vardevarzio, de Custódio Rosa

Zagueiradas, de Elisa Massa

Várzeas e vazantes, de Francesco Jordani Rodrigues

Fabrício não quer ir à escola, de Pedro Corat

Heranças, de Mateus Ribeirete

O grande detalhe, de Vanessa Didolich Cristani

Catitu e Paturi, de Francisco Leite Duarte

Pastoral varzeana, de Mauro Donato

Olé, de Ana Fonseca

Nosso Maradona, de Sérgio Gorni de Almeida

Vivaldão, de André Telucazu Kondo

No interior, o futebol é questão de patrocínio, de Quefren Arsênio Rodrigues

Todas as crônicas serão publicadas em um livro, a ser editado pelo Museu do Futebol até o fim do ano. Mas as vencedoras já podem ser lidas no site do Museu do Futebol.