Museu do Futebol debate inclusão de pessoas com deficiência nos esportes nesta sexta-feira (6/9)

Os Jogos Paralímpicos, em Paris, promovem até 8 de setembro a maior reunião mundial de atletas de alta performance competindo em variadas modalidades esportivas adaptadas para pessoas com deficiência. Por trás da festa transmitida internacionalmente, no entanto, há muitas histórias pessoais que demonstram os desafios que a inclusão universal nos esportes ainda enfrenta – como alta exigência, pressão por resultados e dificuldades na obtenção de patrocínios. Para discutir essas questões, o Museu do Futebol promove na sexta-feira (6/9), a partir das 19h, o Fut-encontro os desafios da inclusão de pessoas com deficiência nos esportes, com acesso gratuito. Instalado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.

O encontro acontecerá na Sala Grande Área, no térreo do Museu do Futebol, e também terá transmissão pelo canal da instituição no Youtube. Terá a participação de Adriano Dolph, jornalista esportivo com passagem pela TV Gazeta, mestre de cerimônia, escritor e CEO da plataforma digital de conteúdo esportivo Goool de Placa; Giane Vieira, técnica em enfermagem e colunista do jornal Emancipados; Vinicius Gomes, animador gráfico e baterista; Claudinei dos Santos, atleta de futebol para amputados, com passagens por Corinthians, Bola pra Frente e atualmente no Mamonas Futebol para Amputados; Diego Nunes, um dos fundadores da Confederação Paulista de Futebol para Amputados; e Leandro Gatto, engenheiro, palestrante e atleta com atuação em vários setores dos esportes adaptados, como tênis de cadeira, handbike e paratriatlo.

A ideia é que o encontro seja uma conversa pública sobre o ciclo paralímpico e o tema acessibilidade no esporte, pensando no alto rendimento e na prática esportiva como ferramenta de lazer, atividade física e terapia corporal. A mesa vai abordar o momento do Brasil nos esportes paralímpicos, os grandes nomes que fizeram história, o trabalho de base e instituições e pessoas de referência que atuam na área.

Campanha Jogos Paralímpicos na Wikipédia

Para ajudar a aumentar a visibilidade dos atletas dos Jogos Paralímpicos, o Museu do Futebol, o Wiki Movimento Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro se uniram para realizar a Campanha Jogos Paralímpicos na Wikipédia. De 20 de julho a 8 de setembro, os internautas e editores da Wikipédia serão estimulados a criar e a editar verbetes com informações sobre atletas e as modalidades paralímpicas, ampliando a existência e a sistematização de dados relevantes na internet sobre o tema.

O período da campanha abarca toda a realização dos Jogos Paralímpicos, que ocorrem de 28 de agosto a 8 de setembro – ou seja, os participantes terão muito material para incluir na Wikipédia a partir dos resultados e das notícias e informações que forem surgindo durante a competição. Para participar, é necessário criar uma conta de usuário na Wikipédia e se inscrever na campanha.

Todas as informações sobre como participar e a lista de verbetes que podem ser editados ou criados estão disponíveis na página oficial da campanha.

As cinco pessoas que editarem o maior volume de dados no período da campanha vão ganhar um kit exclusivo e um par de convites para visitar o Museu do Futebol.

SERVIÇO

Fut-encontro os desafios da inclusão de pessoas com deficiência nos esportes

6 de setembro, sexta-feira, 19h

GRATUITO

Museu do Futebol – Auditório

Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo

Estacionamento com Zona Azul no local