Museu do Futebol com entrada gratuita e bloquinho infantil no sábado de Carnaval

O carnaval está aí e o Museu do Futebol preparou uma programação divertida e gratuita para a criançada que quer curtir a folia no sábado, 10 de fevereiro. A partir das 14h, o grupo Pequeninos Dó Ré Mi, invade a área externa do Museu e promete animar os pequenos foliões com marchinhas de carnaval. Além do bloquinho infantil, o museu segue com a exposição Futebol de Brinquedo aberta à visitação gratuita e com as atividades externas, sendo assim, mais uma opção de lazer para quem estiver em São Paulo.

O grupo Pequeninos Dó Ré Mi é um projeto social voltado para as crianças, que utiliza a musicalização como linguagem e comunicação com os pequenos. A ideia do grupo é musicalizar brincando e neste sábado especial, eles comandam a folia com sons e batidas carnavalescas.

Os visitantes não podem deixar de realizar uma visita à mostra temporária Futebol de Brinquedo, que apresenta um acervo com brinquedos analógicos inspirados no futebol. Além disso, na área externa do museu, tem jogos de tabuleiros, espaço kids e muita diversão para todas as idades, como futebol de botão, futmesa, pebolim e outros brinquedos para uso livre.

FUNCIONAMENTO NO CARNAVAL

O Museu do Futebol funcionará normalmente no sábado, domingo e terça de carnaval (dias 10, 11 e 13), das 9h às 18h, com entrada permitida até às 17h. Na segunda (12), fecha para manutenção, como ocorre normalmente neste dia da semana. O funcionamento só é alterado na quarta-feira (14), com retorno às atividades ao meio-dia.

SERVIÇO

Bloquinho de Carnaval com os Pequeninos Dó Ré Mi

Data: 10 de fevereiro (sábado)

Horário: 14h

Local: Área externa do Museu do Futebol

Valor: Gratuito