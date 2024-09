Museu do Café Celebra o Dia Internacional do Café com Exposição Especial

A partir de 1º de outubro, o Museu do Café, localizado em Santos, abre suas portas para a exposição “Passione italiana: l’arte dell’espresso”, em homenagem ao Dia Internacional do Café e aos 150 anos da imigração italiana. Em 1870, quando os primeiros italianos começaram a desembarcar no Brasil também trouxeram na bagagem a paixão pelo café. A mostra promete encantar os amantes da bebida, apresentando a evolução do design e da tecnologia das máquinas de café espresso.

Com um acervo de 60 máquinas e cafeteiras, tanto para uso doméstico quanto profissional, como o modelo moka Pulcina da Alessi para illycaffè, a exposição é dividida em dois núcleos que narram a rica trajetória do café, desde o grão até as sofisticadas máquinas que preparam a bebida. Um dos destaques é um roteiro histórico que explora inovações nas máquinas e os hábitos de consumo do café ao longo do tempo.

Além de abordar a evolução técnica, “Passione italiana” também oferece uma perspectiva social sobre o café, a segunda bebida mais consumida no mundo. A exposição destaca os lugares e rituais que moldaram a cultura do café, incluindo as icônicas cafeterias italianas e a evolução estética da cafeteira moka, refletindo o estilo de vida italiano. Em paralelo à exposição principal, estarão também expostas máquinas Iperespresso da illycaffè.

Organizada pela IMF Foundation e EP Studio, com realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo e do Museu do Café – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – além de patrocínio da illycaffè e do próprio Consulado e apoio da Cooxupé – Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé.

Os visitantes poderão conferir a exposição de 1º de outubro a 4 de fevereiro de 2025, no Museu do Café. Após essa temporada, a mostra seguirá para o Museu da Imigração, na capital paulista, onde ficará em exibição de 21 de fevereiro a 26 de maio de 2025.



Museu do Café

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP

Telefone: (13) 3213-1750

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h)

R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos

Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos

Acessibilidade no local – Não possui estacionamento

www.museudocafe.org.br