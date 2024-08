Museu do Café celebra Dia Nacional do Patrimônio Histórico

O próximo sábado, 17 de agosto, é considerado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Para celebrar a data, o Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – promove um roteiro especial pelo Centro de Santos.

A atividade começará às 15h com uma visita ao edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2009. Acompanhados por um educador do Museu do Café, os participantes serão introduzidos aos conceitos de patrimônio e também poderão visualizar pontos turísticos presentes nas obras do pintor Benedicto Calixto.

Depois o roteiro continua com um passeio de bonde que, partindo da Rua Tuyuti, passará pela Estação e pelos Casarões do Valongo, Armazéns do Porto, Paço Municipal e Casa da Frontaria Azulejada. Ao longo do percurso, o público conhecerá curiosidades desses locais que, repletos de detalhes arquitetônicos, culturais e religiosos, retratam boa parte da história do país.



Para participar do roteiro, que é gratuito, é necessário realizar a inscrição prévia por meio do link .



Agenda de agosto do Museu do Café

Além da ação em alusão ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, o MC tem outras atividades programadas durante agosto.

O Ciclo de Formação, direcionado a professores, guias de turismo e interessados em geral, se divide em três encontros virtuais com foco em diferentes aspectos da história e cultura do café. O tema do primeiro encontro será a história da Bolsa Oficial de Café, enquanto o segundo abordará a importância das cafeterias como espaços culturais e sociais ao longo do tempo. A última aula da formação se concentrará no artista Benedicto Calixto, conhecido por retratar paisagens e acontecimentos históricos de Santos.

Outro destaque na agenda é a primeira edição do curso on-line Café & Imigração, que busca proporcionar uma compreensão mais aprofundada da relação entre a cultura do café e os movimentos migratórios no Brasil. O curso será ministrado por Henrique Trindade, historiador pela USP e coordenador de formação e educativo do Museu do Café e do Museu da Imigração.

No final do mês, o Núcleo Educativo do Museu do Café convida professores, educadores, estudantes e o público em geral para conferir uma apresentação virtual gratuita sobre o projeto O Museu é Aqui. Iniciado em 2019, o projeto já realizou quatro edições em parceria com diferentes escolas municipais de Santos.