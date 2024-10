Museu do Amanhã recebe a final do Prêmio Nacional Liga STEAM 2024 

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, sediará, dia 10 de dezembro, a Conexão Liga STEAM, que dentre outras atrações, contará com a cerimônia de encerramento do Prêmio Nacional Liga STEAM 2024, que este ano recebeu inscrições de mais de 2 mil professores de 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. O prêmio este ano teve como tema “Pensar agora nos limites do planeta é BOM PRO MUNDO” e envolveu dezenas de milhares de estudantes brasileiros. A agenda desta edição contou com eventos relacionados ao tema, além do apoio do Lab Unicamp assessorando a Liga STEAM e compondo a banca examinadora.



“O Museu do Amanhã é o palco perfeito para premiarmos as melhores ideias e soluções para problemas relacionados ao meio ambiente que, de uma maneira direta ou indireta, impactam o futuro de todos nós”, afirma Camila Valverde, diretora Superintendente da Fundação ArcelorMittal.



Iniciativa da Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, AVSI Brasil e Tríade Educacional, a Liga STEAM busca disseminar e incentivar a utilização da abordagem STEAM nas escolas públicas brasileiras. A abordagem STEAM promove a integração de temas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática por meio de metodologias ativas, desenvolvidas em sala de aula. Este ano, por exemplo, os estudantes foram estimulados a apresentar projetos com soluções para mitigar as mudanças climáticas, promovendo uma reflexão sobre justiça climática.



No dia 7 de novembro, a Liga STEAM divulga os dez projetos classificados em cada uma das três categorias da competição: Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental, 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. No dia 10 de dezembro, no Museu do Amanhã, a classificação final será revelada.



O primeiro colocado de cada categoria receberá R$ 25 mil reais, sendo R$ 10 mil para os professores ou professoras responsáveis, R$ 10 mil para a compra de equipamentos e/ou benfeitorias para as escolas e R$ 5 mil revertidos para a premiação dos estudantes da turma que realizou o projeto STEAM vencedor. Os valores totais para os segundos e terceiros lugares de cada categoria são R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente.



SERVIÇO:

Museu do Amanhã recebe a final do Prêmio Nacional Liga STEAM 2024

Data: 10/12

Local: Museu do Amanhã. Praça Mauá, 01, Centro, Rio de Janeiro

Mais informações: Liga STEAM