Museu do Amanhã lança segundo livro da coleção ‘Pensando Amanhãs’ nesta quinta (21)

Reforçando sua vocação como um ambiente de ideias e reflexões, o Museu do Amanhã realiza, nesta quinta-feira, dia 21 de março, às 16h, um evento de lançamento do segundo volume da coleção de livros “Pensando Amanhãs”, desenvolvida em parceria com editores convidados. Desta vez, o tema é o atual sistema econômico e a publicação “O capitalismo pode ser sustentável?” pretende debater novas possibilidades deste modelo e questionar possíveis caminhos sustentáveis, como o próprio título sugere. O evento, apenas para convidados, vai reunir os autores para uma roda de conversa. Com patrocínio da Gávea Investimentos, os livros ficarão disponíveis para compra na loja do Museu do Amanhã e o valor é de R$ 29,90 cada.

A coleção de livros “Pensando Amanhãs”, desenvolvida pelo Museu em parceria com editores convidados, aborda questões atuais sobre sustentabilidade e convivência, que tem potencial de impactar as próximas décadas. A ideia é que os autores escrevam sobre os temas com uma linguagem para não especialistas, aproximando assim cientistas e pesquisadores do grande público. “Com este novo volume, queremos levantar questões sobre o capitalismo, falar sobre sustentabilidade, transição energética, ESG (Environmental, Social and Governance) e pensar em novas possibilidades para o sistema adotado pela sociedade atual”, explica Fabio Scarano, curador do Museu do Amanhã, Professor Titular da Cátedra de Alfabetização em Futuros do museu e editor convidado da edição.

A iniciativa da coleção de livros conta com a participação da Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros, a primeira concedida pela Unesco sobre esse tema no Brasil e a primeira no mundo sobre o tema promovida por um museu e uma universidade, a UFRJ. A Cátedra possui atividades de pesquisa, ensino e engajamento de públicos para que haja debates sobre como novas visões de futuros desejáveis podem influenciar nas atitudes no presente. Para este volume, que será lançado nesta quinta, duas pesquisadoras da Cátedra contribuíram com artigos que fazem parte de “O capitalismo pode ser sustentável?”.

Lançado em 2023, o primeiro livro da coleção instiga o público já em seu título. “Pode um robô ser racista? e outras perguntas sobre o futuro da tecnologia” e traz cinco artigos que abordam a importância da tecnologia e seu papel decisivo no futuro da humanidade. Com edição super limitada, o livro pode ser baixado através do link disponível no site do Museu.

O Museu do Amanhã irá lançar, em junho, o terceiro volume desta iniciativa, que aborda a temática da longevidade e traz no título a pergunta: “Viver mais é viver melhor?”. Para este lançamento, além da edição de Fabio Scarano, o livro tem artigos escritos por Andreza Maia, especialista em diversidade e inclusão e cofundadora do observatório Futuros Possíveis; Anna Carolina Aguiar, bióloga e pesquisadora da Cátedra UNESCO de Alfabetização em Futuros; Paulo Branco, diretor adjunto do Instituto Internacional para Sustentabilidade (IIS); e Beatriz Carneiro, doutoranda em Ciências Ambientais e Conservação e também pesquisadora da Cátedra UNESCO de Alfabetização em Futuros.

Serviço lançamento “O capitalismo pode ser sustentável?”

Data: quinta-feira, 21 de março

Hora: Das 16h às 18h

Local: Museu do Amanhã