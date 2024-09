Museu de Zoologia da USP tem programação especial para o feriado de 7 de setembro

No feriado de 7 de setembro, no sábado, o Museu de Zoologia da USP estará aberto ao público com uma programação especial. Das 10h às 16h30, visitantes de todas as idades poderão participar de atividades lúdicas e educativas, sem necessidade de inscrição prévia. As atividades ocorrerão em dois períodos: das 10h às 12h e das 14h às 16h. A entrada é gratuita.

Localizado na Avenida Nazaré, 481, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, o museu é conhecido por abrigar uma das maiores coleções zoológicas da América Latina. O acervo inclui espécies da fauna brasileira, além de exposições de animais extintos e uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a biodiversidade brasileira e a importância da preservação ambiental, em um ambiente educativo e acessível.

Atualmente, o museu conta com duas exposições em cartaz. A primeira, “Biodiversidade: Conhecer para Preservar”, destaca a vasta diversidade biológica do Brasil, com foco nos biomas predominantes do país, como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e Pantanal.

A mostra apresenta milhares de espécies animais, incluindo exemplares taxidermizados, modelos, painéis informativos e interativos que explicam os padrões e processos da biodiversidade brasileira. O objetivo da exposição é educar os visitantes sobre a importância da preservação ambiental, incentivando o conhecimento e a conscientização sobre a conservação dos ecossistemas brasileiros.

A segunda exposição, “A Vida Secreta dos Peixes-Elétricos”, explora a origem evolutiva e os usos da eletricidade por esses animais. A mostra, realizada em parceria com o Aquário de São Paulo, conta com painéis explicativos, modelos das espécies para o público tocar, exemplares do museu em potes e três aquários para observação, cada um com uma espécie.

Ao todo, são três peixes-elétricos (Electrophorus voltai), cinco carapós-tuviras (Gymnotus carapo) e seis ituí-cavalos (Apteronotus albifrons) vivos. Os visitantes também poderão ouvir os sons gerados pelas descargas elétricas dos peixes nos aquários, que acontecem, por exemplo, quando eles se reconhecem entre si.

Para saber mais, acesse o site do Museu de Zoologia neste link. Para fazer uma visita virtual ao museu acesse: https://vila360.com.br/tour/mzusp.