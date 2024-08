Museu de Arte Moderna de São Paulo recebe inscrições para cursos online gratuitos

O MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) está com inscrições abertas até 5 de agosto para cursos virtuais do segundo semestre do Igual Diferente. O programa de formações gratuitas criado em 1998, com foco na acessibilidade e inclusão, destinará 50% das vagas a pessoas com deficiências, idosas, trans, negras, indígenas e de baixa renda.

A programação online inclui cursos de linguagens gráficas, fotografia, fotoperformance e Libras aplicadas à mediação cultural. Ao final, os participantes compartilharão os trabalhos desenvolvidos durante a formação.

Ao longo de seus 26 anos, o Igual Diferente já recebeu diversos reconhecimentos, como o Prêmio Microprojetos Ibram (2013), o Guia de Acessibilidade Cultural (2012), o Prêmio Ibero-americano de Educação em Museus (2011) e o Prêmio de Inclusão Social (2005).

Pedro Martins Russo, 57, conta ter participado de várias edições, incluindo as presenciais. “Já fiz fotografia e escultura e aprendi muito com os professores. Quando vejo a obra pronta me sinto alegre”, diz ele, que presenteia amigos e familiares com suas criações.

O museu também expõe as peças dos estudantes no próprio espaço. “As pessoas admiram. Isso me deixa realizado.”

Em 2000, Russo ficou com baixa visão após ser atropelado e, 12 anos depois, tornou-se cego devido ao agravamento do quadro. “Antes, via vultos, mas, de repente, tudo ficou escuro, achei que não tinha nada para fazer na vida, que tudo tinha acabado. Chorei, fiquei depressivo, mas conheci o curso do MAM em 2014.”

Ele relata que encontrou realização fazendo esculturas e fotografia. “Se temos dificuldade ou não temos ideias, os professores nos ajudam. Reencontrei a minha alegria de viver.”

As pré-inscrições serão realizadas a partir do preenchimento de formulários específicos para cada curso do Igual Diferente no site do MAM. Com vagas limitadas, a seleção segue critérios de avaliação socioeconômica.

A coordenadora do Educativo do MAM, Mirela Estelles, diz que a presença de grupos heterogêneos semanalmente no museu faz com que todo o ambiente se transforme. “Somos convocados a sairmos do automatismo do cotidiano e encontrarmos juntos outras maneiras e tempos de estarmos presentes em situações criativas, lúdicas e acessíveis pensando e fazendo arte.”

As próximas turmas estão previstas para março de 2025, com inscrições abertas um mês antes.

Confira a programação dos cursos virtuais gratuitos.

FOTOPERFORMANCE COM, ELISA BAND E KARINA BACCI