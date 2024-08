Museu de Arte do Rio Grande do Sul teve 70% do acervo prejudicado por enchente

Mais de 4.000 itens de 700 artistas que fazem parte do acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul foram afetados pela inundação da instituição durante a enchente de Porto Alegre, no maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. O número, revelado em um balanço divulgado na quarta-feira, equivale a 70% dos itens colecionados pelo espaço.

Segundo o museu, a maior parte das obras afetadas, seja diretamente pela inundação ou pelo aumento da umidade decorrente dela, pertence ao acervo em papel, incluindo ao menos 300 fotografias, 1.000 desenhos e 2.400 gravuras. Cerca de 100 pinturas, 70 esculturas e 150 peças que combinam diferentes técnicas foram prejudicadas.

O controle da umidade e da temperatura no museu foi prejudicado pela falha elétrica resultante da inundação, o que ampliou a dimensão dos danos.

Todos os itens já foram secos, desumidificados e tratados. Agora, estão sendo catalogados e reordenados para, em seguida, serem submetidos à desinfecção e limpeza. Alguns itens ainda passarão por uma última etapa de restabelecimento e restauração.

O museu afirma que está elaborando laudos técnicos e planejando os próximos passos para lidar com a crise. Também está em contato com os artistas que tiveram obras danificadas e recebendo os interessados na instituição.

“Salvamos milhares de obras, incluindo aquelas consideradas entre as mais afamadas e lembradas. Mas, em termos de patrimônio, todas as obras de um acervo são igualmente importantes”, disse, em nota, o diretor-curador do Margs, Francisco Dalcol.

Além de seu acervo, o museu teve outros de seus recursos comprometidos, como computadores, móveis e outros materiais de trabalho, além das instalações elétricas, hidráulicas, de câmeras, climatização e telefonia, entre outras.

A recuperação da instituição conta com o patrocínio de R$ 5,6 milhões do Banrisul, além de recursos da Secretaria de Cultura do estado, doações e o apoio da Associação de Amigos da instituição. O Margs ainda busca captar incentivos da Lei Rouanet.

Ainda não há previsão para a reabertura do espaço.